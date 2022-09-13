Надо быть готовым к подобным ударам

Именно поэтому удар по Харьковской ТЭЦ-5 11 сентября, вероятно, будет не единственным. Украинцам следует ожидать подобных атак и быть к ним готовыми. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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По его словам, не секрет – россияне рассчитывают на то, что с наступлением зимы Украине не хватит газа, угля, электричества. С помощью этого они надеются оказать влияние на нас, а потому будут всячески способствовать проблемам с энергоресурсами.

Нужно дальнобойное оружие

Попович подчеркнул, что удары по критической инфраструктуре – это еще одна причина настаивать на предоставлении Украине дальнобойного оружия, усилении нашей вооруженной мощи. Нужно говорить об этом и приводить в пример удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Основной аргумент будет заключаться в том, чтобы достичь ракетного паритета для того, чтобы наши войска были еще более эффективными,

– подчеркнул обозреватель.

По его мнению, к сожалению, партнеры принимают решение о том, что Украине нужно передать более мощное оружие после очередных масштабных террористических актов россии против украинского народа. Так было, когда миру открылись зверства, которые оккупанты совершали в Буче – тогда нам начали активно поставлять артиллерию. А после смертоносного удара по ТЦ в Кременчуге Украина начала получать HIMARS, хотя это решение было принято раньше.

"Сейчас у нас есть обстрелы критической инфраструктуры, прежде всего в Харькове. Будем надеяться, что после этого будет принято решение о предоставлении нам более дальнобойного оружия", – подытожил Попович.

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Зеленский поручил подготовиться к вероятным атакам

Президент Зеленский также отдает себе отчет в опасности ударов россиян по объектам критической инфраструктуры и предполагает, что они могут сделать системной эту форму террора.

Именно поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести совещание с Министерством энергетики, Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством финансов и "Нафтогазом". Они должны создать координационный штаб для быстрого реагирования на подобные удары и преодолевать их последствия.