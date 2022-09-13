Треба бути готовими до подібних ударів

Саме тому удар по Харківській ТЕЦ-5 11 вересня, ймовірно буде не єдиним. Українцям потрібно очікувати подібних атак та бути до них готовими. Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович.

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За його словами, не секрет – росіяни розраховують на те, що з настанням зими, Україні не вистачить газу, вугілля, електрики. За допомогою цього вони сподіваються чинити вплив на наше суспільство, а тому усіляко сприятимуть проблемам з енергоресурсами.

Потрібна далекобійна зброя

Попович наголосив, що удари по критичній інфраструктурі – це ще одна причина наполягати на наданні Україні далекобійної зброї, підсиленні нашої збройної міці. Потрібно говорити про це і наводити у приклад вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Основний аргумент буде полягати в тому, щоб досягти ракетного паритету для того, щоб наші війська були ще ефективнішими,

– підкреслив оглядач.

На його погляд, на жаль, партнери приймають рішення про те, що Україні потрібно передати потужнішу зброю після чергових масштабних терористичних актів росії проти українського народу. Так було, коли світові відкрилися звірства, які окупанти чинили у Бучі – тоді нам почали активно постачати артилерію. А після смертоносного удару по ТЦ у Кременчуці Україна почала отримувати HIMARS, хоч рішення про це було прийняте раніше.

"Зараз ми маємо обстріли критичної інфраструктури, насамперед у Харкові. Будемо сподіватися, що після цього буде прийняте рішення про надання нам більш далекобійної зброї", – підсумував Попович.

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Зеленський доручив підготуватися до ймовірних атак

Президент Зеленський також усвідомлює небезпеку ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури та припускає, що вони можуть зробити системною цю форму терору.

Саме тому він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю провести нараду з Міністерством енергетики, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів та "Нафтогазом". Вони мають створити координаційний штаб, аби швидко реагувати на подібні удари та долати їхні наслідки.