Украинские дата-центры под атакой: бывший сотрудник СБУ раскрыл планы России

Россия начала более активно проводить атаки на дата-центры и другую информационно-коммуникационную инфраструктуру. Все это является частью общего плана Кремля, на реализацию которого они выделили несколько месяцев.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, в последние месяцы Россия значительно активизировала атаки на различные объекты инфраструктуры. Сейчас под ударами оказались дата-центры.

Чего добивается враг?

Как подчеркнул Ступак, дата-центры обеспечивают работу Интернета. Если начнутся длительные перебои, то мгновенно возникнет колоссальное количество проблем в различных сферах.

Интернет-связь чрезвычайно важна для экономики. Нет связи – не вызовешь такси; нет онлайн-торговли; нет интернет-банкинга; падают облачные сервисы. Россия прекрасно это осознает. Но под атакой сейчас фактически все, до чего враг может дотянуться. И нефтегазовые объекты; и продуктовый и бытовой секторы; и фармацевтика и так далее,

– сказал Ступак.

Другие объекты также могут оказаться под российскими атаками. Враг вполне может начать целенаправленно наносить удары по объектам культурного наследия и органам государственной власти. Россия фактически не добивается успехов на фронте, поэтому они снова пытаются оказать давление на украинский тыл.

Логика у них примерно такая. Нет продвижений и успехов? Тогда давайте бить по тылам. За время зимы они планируют в очередной раз усилить террор против украинцев. Все для того, чтобы к концу февраля – началу марта Украина оказалась в гораздо более слабой позиции, чем сейчас,

– отметил Ступак.

Добавим, что в ночь на 24 сентября Россия нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов. На данный момент известно о двух погибших и восьми пострадавших.