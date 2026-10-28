"Война приближается к Москве": Цимбалюк об ударах по России и новых требованиях Путина

Украинские беспилотники все чаще долетают до российских городов, а местные жители и пропагандисты вынуждены говорить о войне, которую раньше наблюдали в основном на экранах телевизоров. После ударов по Воронежу россияне начали жаловаться на опасность для гражданского населения, а Владимир Соловьев уже рассказывает о защите неба вблизи Москвы.

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Журналист Роман Цимбалюк в своем авторском обзоре, который публикует 24 Канал, проанализировал, как украинские атаки меняют риторику российской пропаганды и почему ее представители все чаще говорят об угрозах внутри России. Он также обратил внимание на противоречие между новыми требованиями Кремля в отношении НАТО, поведением российского руководства и политикой администрации Дональда Трампа.

Воронеж ощутил на себе последствия войны

26 октября Воронеж подвергся массированной атаке беспилотников, после которой в городе сообщали о пожарах, повреждениях зданий и транспортной инфраструктуры. По данным российской стороны, погибли два человека, еще 17 получили ранения.

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Одним из атакованных объектов стало Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). До 2014 года предприятие сотрудничало с украинскими авиастроителями в производстве самолетов Ан-148 и Ан-158, которые закупали, в частности, российские государственные структуры.

Также сообщалось об ударе по Северному мосту, соединяющему центральную и железнодорожную части города. В пригороде обломки сбитого беспилотника, по российским сообщениям, упали на пассажирский поезд Анапа – Москва, в результате чего пострадали пять человек.

Жители Воронежа публиковали видео задымленного города и рассказывали о ночных взрывах. Одна из женщин заявила, что атака длилась около трех часов, другая не знала, нужно ли будить ребенка и искать более безопасное место.

Цимбалюк обратил внимание не только на сами последствия ударов, но и на реакцию россиян. В комментариях под видео они начали возмущаться тем, что украинцы не выражают им сочувствия, и напоминать, что в Воронеже тоже живут обычные люди.

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Россияне обижаются на нас, почему мы радуемся, когда горят российские города. Я сам придерживаюсь мнения, что они ни на что не влияют, эти россияне. Пока не влияют, а дальше посмотрим– отметил журналист.

Российское возмущение он сопоставил с многолетними атаками на украинские города. С начала российской агрессии в 2014 году Украина регулярно сталкивается с обстрелами, разрушениями и гибелью мирных жителей, однако значительная часть российского общества раньше воспринимала войну как нечто далекое от собственной жизни.

После ударов по Воронежу возникли те же вопросы, с которыми украинцы живут годами: где прятаться, что делать во время тревоги и безопасно ли оставаться дома. Цимбалюк напомнил, кто принял решение, приведшее к полномасштабной войне.

Почему прилетело в Воронеж? "Мной принято решение о проведении специальной военной операции". Вот в чем дело– сказал Цимбалюк, процитировав заявление Владимира Путина от 24 февраля 2022 года.

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География опасных инцидентов в России не ограничивается приграничными областями. В частности, вблизи Екатеринбурга сообщалось о сходе с рельсов вагонов грузового поезда и пожаре семи цистерн с топливом. Причины железнодорожной аварии, судя по приведенным сообщениям, остаются невыясненными.

Соловьев назвал войну делом всех россиян

Реакция жителей Воронежа на украинские удары резко контрастирует с заявлениями российских пропагандистов. Пока гражданские лица спрашивают, почему они должны страдать из-за решения Кремля, государственное телевидение продолжает оправдывать вторжение и призывать к его продолжению.

Особенно показательными стали слова Владимира Соловьева. В эфире он обратился к тем, кто воспринимает российскую агрессию против Украины исключительно как личное решение Путина.

Они полностью уверены, что это война Путина. Поймите, это война нашего народа. Это война нашего народа. И пока мы вас не добьем, мы не остановимся– заявил Соловьев.

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Цимбалюк обратил внимание, что такая формулировка противоречит попыткам части россиян отмежеваться от войны и ее последствий. Один из самых известных представителей кремлевской пропаганды открыто говорит об участии в противостоянии всего российского общества, а не только политического руководства.

В то же время российское телевидение продолжает пересматривать собственные объяснения неудач армии. В частности, в одном из эфиров вновь обсуждали российское наступление на Киев в первые недели полномасштабного вторжения.

Один из российских военачальников заявил, что уже на восьмой день войны видел украинскую столицу. Для Цимбалюка это стало очередным подтверждением того, что российское командование действительно пыталось захватить Киев, хотя впоследствии пропаганда начала объяснять отступление другими причинами.

Если ваш верховный главнокомандующий отправил российскую орду под Киев, а она не смогла выполнить боевую задачу, была уничтожена, а остатки сбежали, то не нужно играть на жалости и плакать здесь в эфире– подчеркнул журналист.

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В российских программах также упоминали военных корреспондентов, сопровождавших подразделения во время наступления на Киев. Они были свидетелями попыток продвижения к столице, однако теперь пропагандисты все чаще говорят о якобы обмане со стороны Запада и невыполненных политических договоренностях.

Такие объяснения позволяют российскому руководству отвлекать внимание от результатов неудачного наступления. Армия, которую пропаганда обещала увидеть в Киеве через несколько дней, была вынуждена покинуть Киевскую область, а война продолжается уже более четырех лет.

Несмотря на это, Кремль не отказывается от максималистских требований и пытается вернуть в международные переговоры ультиматумы, которые выдвигал еще до вторжения.

Путин вновь требует отступления НАТО

По информации The Telegraph, на которую сослался Цимбалюк, Россия хочет использовать предстоящие переговоры о завершении войны для пересмотра военного присутствия НАТО в Европе. Речь идет о требованиях, которые Кремль выдвигал в декабре 2021 года, настаивая на возвращении к конфигурации Альянса по состоянию на 1997 год.

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Тогда Москва требовала ограничить размещение военной инфраструктуры НАТО в странах, присоединившихся к альянсу позднее. Теперь российское руководство может вновь поднять этот вопрос, хотя за годы войны ситуация в Европе существенно изменилась.

В частности, российские требования затрагивают Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, а также Финляндию, которая присоединилась к НАТО в 2023 году. В более широком смысле речь идет и о других государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, которые стали членами Альянса после окончания холодной войны.

Цимбалюк обратил внимание на результат политики самого Путина. Вместо ограничения НАТО Россия получила его дальнейшее расширение, в частности за счет государств, которые ранее сохраняли военный нейтралитет.

Сейчас в НАТО 32 государства, а в 1997 году их было 16. То есть при Путине количество стран в Североатлантическом альянсе увеличилось вдвое– отметил журналист.

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Последнее расширение произошло уже после полномасштабного российского вторжения, когда в Альянс вступили Финляндия и Швеция. Это усилило присутствие НАТО в Северной Европе и изменило ситуацию с безопасностью вблизи российских границ.

Теперь в Кремле заговорили о необходимости привлечь европейские государства к переговорам. Советник Путина Юрий Ушаков ранее заявлял, что вопросы будущей безопасности нужно обсуждать не только с США, но и с европейцами.

Такая риторика отличается от прежней позиции Москвы, которая пыталась договариваться напрямую с Вашингтоном, оставляя европейские страны вне основного переговорного процесса.

В то же время, по сообщениям The Telegraph, западные дипломаты не демонстрируют готовности соглашаться на российские ультиматумы. Требования в отношении НАТО касаются суверенных государств, которые самостоятельно определяют свою политику безопасности и являются полноправными членами Альянса.

Цимбалюк также обратил внимание на еще одно противоречие: Кремль рассчитывает добиться масштабных уступок от Европы именно тогда, когда российские пропагандисты вынуждены все чаще говорить об обороне собственной столицы.

Соловьев заговорил о защите Москвы

В одном из последних телевизионных сюжетов Владимир Соловьев рассказал, как провел ночь с 19 на 20 октября вместе с подразделениями противовоздушной обороны Росгвардии в Московской области. Пропагандист показывал военнослужащих, отражавших атаки беспилотников, и описывал их подготовку.

Ранее Росгвардия в первую очередь выполняла задачи по обеспечению внутреннего порядка, охране объектов и подавлению протестов. Теперь ее подразделения демонстрируются в пропагандистских программах как составная часть обороны российской столицы.

К сожалению, война приближается очень близко к Москве. Я работал с ПВО Росгвардии, а еще совсем недавно такое сочетание казалось просто немыслимым– рассказал Соловьев.

В сюжете он восхищался подготовкой бойцов, их вооружением и работой во время воздушных атак. Однако для Цимбалюка самым важным стало само изменение тем, которые российское телевидение теперь вынуждено объяснять своей аудитории.

Раньше пропагандисты обсуждали наступательные операции и захват украинских городов. Теперь значительную часть эфиров занимают сообщения о беспилотниках, работе российской ПВО и угрозах для регионов, расположенных вдали от линии фронта.

Четыре года назад они всем нам рассказывали, что сейчас возьмут Киев. А теперь рассказывают о том, что не сдадут Москву– отметил Цимбалюк.

Соловьев также признал, что война постепенно становится для россиян повседневностью. По его словам, люди уже не могут каждый раз эмоционально реагировать на сообщения о гибели и разрушениях, если трагедия напрямую не затрагивает их семьи.

Параллельно российские телепрограммы сообщают о взрывах в Белгородской, Брянской областях, вблизи Москвы и в других регионах. В этих сюжетах пропаганда все чаще вынуждена говорить о последствиях войны для самих россиян.

В то же время в Кремле продолжают рассчитывать на политические договоренности с Дональдом Трампом. Особое значение для Москвы имеет позиция США относительно ударов по российской нефтяной промышленности.

Трамп и российский дизель

Администрация Дональда Трампа неоднократно выражала недовольство украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент связывал такие атаки с ростом стоимости топлива, тогда как Москва была заинтересована в сохранении производства и возможностей экспорта нефтепродуктов.

По наблюдениям Цимбалюка, Украина уже около двух недель не наносила новых ударов непосредственно по большим российским НПЗ. Однако ситуация с ценами на дизельное топливо в США не изменилась так, как можно было бы ожидать от прекращения атак.

Никого не смущает, что мы уже фактически две недели не наносим ударов по российским НПЗ, а цены на дизельное топливо в Штатах, мягко говоря, не упали? Даже Дональд Трамп начал догадываться, что дело все-таки в Иране, а не в Украине– отметил журналист.

Стоимость нефтепродуктов зависит не только от работы российских заводов. Важное значение имеют боевые действия на Ближнем Востоке, риски для международных поставок нефти и колебания мировых цен.

Несмотря на это, российская пропаганда продолжает представлять договоренности по дизельному топливу как возможность влиять на американскую политику. Москва рассчитывает, что экономические интересы Вашингтона помогут сдерживать украинские удары по ее энергетической инфраструктуре.

Цимбалюк иронично сравнил новую риторику Кремля с предыдущими угрозами российской пропаганды нанести ракетный удар по американской столице.

Раньше это был "Сармат" по Вашингтону, теперь – дизель по Вашингтону– отметил он.

В то же время в США остаются политические и государственные институты, которые могут влиять на решения администрации Трампа. Американские законодатели обсуждают дальнейшую поддержку Украины, а военное и разведывательное сотрудничество между странами не прекращается.

Российская пропаганда пытается объяснить эту ситуацию внутренними противоречиями в Вашингтоне. В отдельных эфирах звучат утверждения, что американский президент выступает против определенных украинских операций, в то время как разведывательные структуры США продолжают предоставлять Киеву необходимую информацию.

Российская пропаганда ищет конфликт в США

Российские телеведущие все чаще противопоставляют позицию Дональда Трампа действиям американских спецслужб и законодателей. В частности, в пропагандистском эфире упоминали директора ЦРУ Джона Ретклиффа и госсекретаря Марко Рубио, пытаясь объяснить, почему Украина продолжает получать помощь.

Особое возмущение вызывает передача разведданных, которые, по утверждениям российских пропагандистов, могут использоваться для планирования украинских ударов по военным объектам России.

Против России при этом воюет не Америка, а ЦРУ. Разведка, которая предоставляет всю информацию для нанесения ударов по тем объектам, в отношении которых Трамп говорит: "Не бейте"– утверждали в российском телеэфире.

Цимбалюк обратил внимание, что в таком объяснении российская пропаганда фактически признает продолжение американской помощи Украине, хотя одновременно пытается убедить аудиторию в сближении Вашингтона с Москвой.

Ретклифф возглавляет Центральное разведывательное управление и входит в систему государственного руководства США. Рубио как госсекретарь представляет внешнеполитическую позицию администрации. Однако в российских программах их решения подаются как проявление внутреннего противостояния, в котором якобы невозможно определить истинную позицию Вашингтона.

Отдельно пропагандисты обвиняли Владимира Зеленского в пренебрежительном отношении к американскому президенту. В то же время продолжали говорить о давлении Конгресса на Трампа и возможности принятия законов, которые будут влиять на его решения в отношении России.

Цимбалюк предполагает, что после завершения политических споров в США украинская военная поддержка может усилиться. Среди потенциальных новых возможностей он упомянул поставки дальнобойного вооружения, в частности "Томагавков".

Это пока остается его прогнозом, но сама перспектива усиления украинского потенциала уже вызывает беспокойство у российских пропагандистов. Ведь их аудитория одновременно слышит о якобы благоприятных договоренностях Кремля с Трампом и о продолжении американской помощи украинской армии.

Кремль использует беспорядки в Европе

Последняя часть российского пропагандистского эфира была посвящена событиям в европейских странах. В частности, Соловьев обсуждал массовые беспорядки, столкновения с полицией и ограбления магазинов, пытаясь связать эти события с политикой европейских правительств.

Российское телевидение представляет отдельные случаи насилия как признак масштабного кризиса в Европе. При этом пропагандисты пытаются убедить зрителей, что недовольство населения якобы напрямую связано с поддержкой Украины.

Цимбалюк обратил внимание на попытки подавать ограбления магазинов и беспорядки как антивоенные выступления. По его мнению, такие объяснения выгодны Кремлю, поскольку позволяют создавать впечатление, что помощь Украине угрожает внутренней стабильности европейских государств.

Сколько бы магазинов Louis Vuitton ни ограбили, это ни в коем случае не означает, что Запад сэкономит деньги на Украине. Здесь совсем другой порядок цифр– подчеркнул журналист.

В российских эфирах также активно обсуждали миграционную политику и социальные конфликты, возникающие в некоторых европейских странах. Эти темы использовали для критики европейских правительств и утверждений о якобы неспособности Запада обеспечить собственную безопасность.

В то же время российские пропагандисты продолжают намекать, что восстановление отношений с Москвой могло бы помочь Европе решить ее проблемы. Такие заявления перекликаются с требованиями Путина пересмотреть военное присутствие НАТО и договариваться с Россией о будущей системе безопасности.

Здесь просто какое-то увлечение этими массовыми беспорядками и намеки на то, что Путин обязательно все исправит. Достаточно, чтобы НАТО сократилось до линии 1997 года– отметил Цимбалюк.

Особое внимание журналист уделил информационным технологиям, которые могут использоваться для распространения таких сообщений. Речь идет о социальных сетях, массовых комментариях и материалах, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые могут усиливать эмоциональную реакцию на события в Европе.

Российские пропагандисты фактически признают значение информационной борьбы в противостоянии с Западом. Цимбалюк упомянул роль медийных структур, связанных с Владимиром Соловьевым и Маргаритой Симоньян, которые распространяют выгодные Кремлю объяснения событий в европейских странах.

Такие сюжеты пытаются превратить внутренние проблемы Европы в аргумент против поддержки Украины и в пользу новых договоренностей с Москвой. При этом российская пропаганда вынуждена уделять все больше времени и собственным городам, где опасность ударов беспилотников уже стала частью ежедневных новостей.

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