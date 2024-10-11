В частности, они показали видео, на котором видно, как они уничтожают вражескую технику в Донецкой области. Бойцы призвали украинцев участвовать в сборе на нужды батальона.

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Как "Химеры" уничтожают врага в Донецкой области

"Химеры" продолжают уничтожать противника в Донецкой области. Так, военные опубликовали видео, на котором видно, как они превращают в металлолом российскую технику, а также ликвидируют и самих вояк армии страны-агрессора.

Химеры 20 ОБСП продолжают уничтожать врага в Донецкой области. На этот раз мы отминусовали вражескую пехоту, пикап, АГС и танк,

– говорится в сообщении.

Важно! Приобщиться к сбору 20 ОБСП можно по ссылке, или задонатить на карту: 5375 4112 1932 3883

Ориентировочная стоимость единицы боевой части FPV дронов составляет 356 гривен, военным нужно минимум 1000 снарядов.

"Химеры" уничтожают противника в Донецкой области: смотрите видео