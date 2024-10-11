Зокрема, вони показали відео, на якому видно, як вони нищать ворожу техніку на Донеччині. Бійці закликали українців долучатися до збору на потребу батальйону.

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Як "Химери" нищать ворога на Донеччині

"Химери" продовжують нищити противника в Донецькій області. Так, військові опублікували відео, на якому видно, як вони перетворюють на брухт російську техніку, а також ліквідовують і самих вояк армії країни-агресорки.

Химери 20 ОБСП продовжують нищити ворога на Донеччині. Цього разу ми відмінусували ворожу піхоту, пікап, АГС і танк,

– ідеться в повідомленні.

Важливо! Долучитися до збору 20 ОБСП можна за посиланням, або задонатити на карту: 5375 4112 1932 3883

Орієнтовна вартість одиниці бойової частини FPV дронів становить 356 гривень, військовим потрібно мінімум 1000 снарядів.

"Химери" нищать противника в Донецькій області: дивіться відео