Российские оккупанты больше не видят смысла уничтожать портовую инфраструктуру, как это было сразу после их ухода из зерновой сделки. Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пояснив, что на это повлияла реакция мира.

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Почему уменьшились обстрелы зерновой инфраструктуры

Глава Пентагона Ллойд Остин недавно рассказал, что россияне за эти атаки уничтожили столько зерна, сколько хватило бы для кормления 10 миллионов человек в течение года. В то же время, за последнее время удары по портовой инфраструктуре Одесской области уменьшились.

Это связано с тем, что они экономят ракеты. Сейчас происходит определенное накопление к предстоящему периоду отопительного сезона. Давление на портовую и зерновую инфраструктуру больше не выглядит для россиян таким убедительным, как это было после завершения зерновой сделки,

– отметила Наталья Гуменюк.

Оккупанты рассчитывали, что обстрелы зерновой инфраструктуры заставят мировое сообщество принять их условия продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Но сейчас работает гуманитарный морской транспортный коридор, который предложили Силы обороны. Хотя, возможно, это не так мощно, как это было раньше. И все же суда им пользуются и на выход из Украины, и на въезд.

"Мир всеми силами и направлениями – от политического и дипломатического до экономического – демонстрирует России, что их условия не примут. Но даже во время полномасштабного вторжения в Украину возможно сотрудничество на международном уровне", – подытожила Гуменюк.

Наталья Гуменюк об уменьшении обстрелов портовой инфраструктуры: смотреть видео

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