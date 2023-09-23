Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он проанализировал, как Россию уже сейчас разъедают процессы, которые она собственноручно запустила.

Читайте первую часть Продолжительность войны зависит только от одного: интервью с Михаилом Подоляком

Логика российских обстрелов

Пропагандисты говорят, что Россия борется не с украинским народом, а с режимом Зеленского, бьет по центрам принятия решений. Но в то же время обстреливает Украину ракетами там, где этих "центров" вообще нет. Есть ли в их действиях хоть какая-то логика?

Это еще одна сущность "русского мира" – абсолютная лживость. Это укоренившееся явление. Они всегда так себя вели. И, кстати, им это сходило с рук.

Они всегда выходили, кого убивали и говорили, что это не они. А если и они, то, например, потому, что это кто-то сам пришел и 34 раза себя отравил "Новичком".

Это Россия и ей удавалось это доказывать на разных площадках. Сегодня это еще одна составляющая, почему трудно принимаются правильные антироссийские решения. Потому что Россия всегда масштабировала ложь, к ней все привыкли и не считали это ложью. Это такой "сладостный русский стиль".

Сейчас мы с вами хотим осмыслить нерациональность России. А это невозможно, потому что это другие категории. Россия всегда будет максимально лживой, трусливой, бросаться толпой на одного человека. Россия всегда будет страной, где будет доминировать любой "гопник". Россия всегда будет атаковать интеллигента, и если он не будет владеть "рукопашкой", она будет получать то, что хочет.

Вот сегодня, к сожалению, для России и, к счастью, для демократического мира, она встретилась с Украиной. Да, цена велика, мы с вами это понимаем. Но есть еще и другие "интеллигенты", если они хотят дальше жить своим интеллигентским образом жизни: кофе, папироса и никаких проблем, кроме мигрантов, которых они сами сначала приглашают, а потом не знают, что с этим делать; то безусловно нужно закончить эту войну правильно. Это очевидные вещи, несмотря на то, что делает Россия.

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Кремль осознает свои действия

Россия абсолютно сознательная и максимально циничная. Она сознательно бьет исключительно по гражданскому населению, критической инфраструктуре. Если, например, говорим о Юге, то это зерновые терминалы исключительно портовые инфраструктуры.

Атакуя Украину, Россия хочет решить три задачи:

Классическое психологическое давление, то есть испугать, сломать, особенно после 19 месяцев войны. Внести внутреннюю дискуссию. К примеру, нарративы о том, что нам не дают помощи. Мол, может, давайте договариваться, а в 2014 быстрее договорились, перенесем войну еще на 5 лет, а там подготовимся и тогда уже порвем Россию на куски. В противном случае будем все мигрировать, жить по миру и говорить, что мы все же воевали с Россией. Это нам не подходит. Максимально затянуть время, чтобы мы нервничали, о чем-то говорили, а они в это время будут монотонно говорить:

"Давайте садиться за стол переговоров, договариваться. Это вы зафиксируете за нами, а мы вас больше убивать не будем. Притворимся, что мы вас вообще не убивали, давайте вы подпишете согласие о том, что мы будем говорить, что убили немного бандеровцев или нацистов, а всех остальных убили вы ради картинки.

Это еще вы нам должны, потому что мы пришли вас освобождать, а вы нам это не позволили, сами убивали людей, которых мы пришли освобождать".

Все это они хотят потом публично говорить на разных площадках и будут говорить, если мы с ними сядем за стол. Вот для чего они бьют по гражданскому населению.

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Россияне будут продолжать бить по гражданскому населению, критической инфраструктуре так же, как делают это последние полгода. Будут говорить на пропагандистских каналах этот весь бред о центрах принятия решений, о Берлине, о Лондоне, как они туда зайдут, при этом уничтожая частный дом в Полтавской области.

Мы должны понять ключевое: либо, наконец, Россия будет четко выглядеть в исторической ретроспекции и в современности, как страна, которая в таком политическом виде не может существовать, либо Россия будет доминировать в мире.

Тогда я опять же повторюсь, что инвестиции в безопасность будут заоблачными, гарантий никто не сможет иметь, все международные институты будут тотально контролироваться агрессивными авторитарными режимами, где будет доминировать Россия.

Все будет фикция и всегда будет политическая коррупция в огромном объеме, когда на геноцидные атаки в разных частях света будут закрывать глаза.

Чего хочет Россия через шантаж

Некоторое время россияне кричали о каких-то "красных линиях", которые они где-то рисовали, а потом сами не могли найти. А с другой стороны, посмотрите на Саки, "Минск" и "Ростов-на-Дону" и здесь тишина, никто ничего не говорит. Этого нет в информационной повестке на территории России.

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Реальный мир совсем иной, чем то, что создавала долгое время Россия, поэтому красные линии – огромная фикция, ядерное оружие политического сдерживания западных элит.

Когда они об этом говорят, влияют на принятие решения. Об этих "красных линиях" говорят не для нас с вами и не для внутреннего потребителя, потому что в России такого нет, потому что это лагерь. А в лагере не выбирают, какую баланду есть.

Поэтому в России не о чем вести дискуссии. Когда мне говорят, что эта пропаганда рассчитана на внутренний российский рынок, я спрашиваю: "Зачем им там пропаганда?". Это же страна с "вертухаем", который просто пристрелит, если ты будешь против.

К примеру, это они делают из-за больших сроков для оппозиции, по 20 – 25 лет. Поэтому это не о пропаганде, а об иллюзии, фикции. Россия делает все, чтобы якобы походить на полноценную империю, с идеологией, политикой. Но все это банальный криминальный мир, внутренне построенный лагерь, где доминируют соответствующие законы, а управляющим является Путин.

Они используют "красные линии" исключительно для наших западных партнеров.

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Мне нравится история, написанная в биографии Илона Маска. Посол России в США Анатолий Антонов наговорил ему, если он даст возможность​ (Украине – 24 Канал) уничтожать военные объекты, используя элементы Starlink, тогда будет ядерная война, Россия использует ядерное оружие и не только по Украине, а будет атаковать всех. Все взорвется, даже Марс сорвут, а ведь они там хотят что-то нарабатывать.

И Маск искренне поверил в этот бред, которую рассказал Антонов Поэтому, когда они используют эти "красные линии", то имеют простой прагматический интерес – затормозить принятие политических решений, которые приведут к существенному ускорению поставок оружия и, как следствие, ускорению финализации войны. А это в свою очередь ускорит трансформацию России и фатализацию путинской элиты.

Повлияет ли смерть Кадырова кардинально на Россию

Пишут, что в больницу, где лечится Рамзан Кадыров, съезжаются машины на чеченских номерах, на территорию садился вертолет, корпус оцеплен. Я понимаю, что смерть Кадырова для нас ничего не меняет, но наблюдается странная тенденция, когда один за другим умирают те, кто в начале стоял рядом с Путиным.

Надо четко зафиксировать, что для нас это действительно не имеет особого значения. Посмотрите на смерть Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, существенно это влияет разве что на общую силовую вертикаль, потому что понятно, что она слаба, а у элит нет единства.

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Но с точки зрения ситуативности управление все же перехватили. Вагнеровцы частично перешли в другие ЧВК, которые затем присоединят, к главному управлению генштаба минобороны или к ФСБ и так далее.

Такая же ситуация с Кадыровым. Есть два других лица, которые могут перехватить управление – Адам Делимханов и Магомед Даудов и здесь я не вижу существенных изменений, все будет дальше под контролем. Но соглашаюсь с вами, что в целом это свидетельствует о том, что у России все очень хрупкое. Внутренние процессы необратимы.

Внутриэлитные конфликты, внутриэлитные роковые эксцессы и т.п. Смотрите, как это символично. Когда начиналась война, мог ли кто-нибудь сказать, что ее жертвами будет непосредственно Пригожин, которого все боялись? Вы ведь помните, какая это была инфернальная фигура даже в политическом пространстве России.

И Уткин, практически являвшийся личным киллером Путина для решения коллективных убийств в разных странах мира. Скажите, мог ли кто-нибудь из представителей этих российских элит рассчитывать на то, что это произойдет?

Теперь элиты будут ужасно бояться того, что война закончится на условиях Украины, а они станут абсолютно изолированы, ограничены, окончательно потеряют репутацию..

Ожидал ли кто-нибудь, что Михаил Фридман будет бегать по Лондону и убегать от журналистов, чувствуя себя ничтожным? Нет. Поэтому думайте, как решать этот вопрос – остановить преступника по фамилии Путин, который ценой "обнуления" каждого из вас, в том числе и рокового, все-таки придет к роковому "обнулению" себя и России как исторического феномена.

Либо вы решите эту проблему, либо он будет идти по пути внутренней эскалации и будет уничтожать вас, либо вы будете самоуничтожаться, потому что уже не нужны глобальному миру, в который раньше были интегрированы.

Какие последствия этой войны лично для россиян?

Смерть или исчезновение;

"обнуление" репутации и невозвращение к глобальному политическому пространству;

внутренний переворот – единственно возможный сценарий с положительными для российских элит последствиями. Безусловно, чем раньше тем больше шансов, что продуманные люди какие-то возможности себе еще оставят.

Об агентах на территории России

Стало ли больше наших агентов на территории России?

Говорить подробно мы не будем, потому что это сеть, достаточно эффективно работающая и занимающая проукраинские позиции. Для нас они важны. Потому не будем конкретные цифры, направления работы, направления общения называть.

Но, скажем так, в десятки раз выросло количество людей, которые находятся на стороне Украины. В частности, это и граждане России. Они активно и эффективно себя ведут, а также понимают, что из этой войны можно выйти, когда перестанет существовать путинский режим.

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Но я вам приведу другой пример. Когда был оккупирован Крым, все эти коллаборанты, которые там сегодня находятся – Константиновы, Аксеновы – они же думали, что это на века, правильно? Сейчас пусть они подумают, в списках какого силового ведомства Украины они находятся и что с ними будет дальше, как с коллаборантами.

Они понимают, что это серьезно. Потому что 8 лет назад хихикали, когда мы говорили, что вернем Крым. А вы помните, когда говорили, что Крым вернут военным путем, то вообще считали, что это нонсенс и безумие какое-нибудь. Что сегодня?

Сегодня все эти люди, которые там "приобрели"... Я сейчас иронию говорю. "Приобрели" чужое имущество, то есть забрали чужое, приехав из Воркуты. Они сегодня понимают, что там прилетает. И прилетает все ближе и ближе. Знаете, "колокольный звон, который по ним уже звонит". Надо дождаться.

Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, потому что как раз для наших западных партнеров не хватает эффектной картинки и понимания, что мы дойдем до каждого из коллаборантов и будем забирать свое. Они должны понять, что в этом и есть смысл стабильной жизни и стабильных правил.

Тогда они у себя, в любой европейской стране или там, за океаном, будут чувствовать себя гораздо лучше. Когда мы будем забирать обратно Крым и уничтожать коллаборантов, которые 8 лет пели там, что "пусть камни с неба, но Крым русский".

Действительно ли ВПК России вышел на довоенный уровень

Недавно по территории Украины летели 43 ракеты. Есть ли у нас понимание, за какой период времени они сделаны? Действительно ли военная промышленность России вернулась на старые рельсы? Сколько она может производить?

Давайте объективно. Военная промышленность России не вернулась на старые рельсы. Она деградирует. Конечно, мне это не очень нравится, но она все же работает,

Им нужно искать разные возможности, чтобы обойти эти санкции и ввезти электронные приборы двойного назначения для тех же ракет. Это сложные маршруты и другие цены, влияющие на российскую военную промышленность.

Они производят не в таком количестве, как в довоенные времена. Но мы не забываем, что эти 43 ракеты – из них еще там две трети находились на складах. Это не те, что сделали недавно.

Они производят сегодня новые модификации. Те же "Искандеры" дополнительные, "Калибры". Это не то количество, которое может повлиять на увеличение и интенсивность работы российских ракетных войск.

То есть у них есть еще остатки. Более 7 тысяч ракет они пустили по Украине. Они переформатируют, например, ракеты в С-300, С-400 для атак по наземным объектам. Но возможности в промышленности гораздо меньше, чем были до войны.

Что остановит другие страны от сотрудничества с Россией

Будь конкретный юридический статус России как "страны-террориста", то тогда не нужно было бы делать 12-15 пакетов санкций. Не надо бы удивляться, откуда Россия находит деньги, чтобы платить втрое более высокие цены за тот или иной агрегат.

России можно поставлять любые приборы через третьи страны, не поддерживающие режим санкций. Ты продаешь в одну страну, а через эту страну Россия получает это. Почему европейские и американские компании идут на это? Так как за продукты, которые на любом другом рынке стоят 100 долларов, Россия предлагает 300-400 долларов.

Ты получишь 400% маржинальной прибыли. Это ведь фантастически, правильно? Поэтому когда я говорю о статусе страны-террориста, это совершенно точно ограничивает торговлю для всех. Тогда о санкциях уже не нужно заботиться. Этот статус ограничивает всем возможность сотрудничать с Россией.

Это "освободит" российский бюджет от налогов, которые "в белую" платят более тысячи огромных европейских и американских компаний. Таких как PepsiCo или "Ашан", до сих пор работающих на российском рынке. Также это не позволит даже третьим странам, не присоединяющимся к санкционному режиму, идти на откровенное нарушение принципа "страна-террорист не может торговать".

И все. Тогда Северная Корея. Пожалуйста, работайте через Северную Корею. Ну, вы понимаете, что такое Северная Корея с точки зрения логистики и разумного обращения санкционных пакетов.

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О возможном визите Путина в Китай

Путин анонсировал визит в Китай в октябре. Не знаю, как будет добираться. Сядет ли в самолет или поедет на поезде…

Посмотрим, будет визит или нет. Также любая страна, не ратифицировавшая Римский устав, может принимать даже человека, который находится сегодня в разделе подозреваемых в самых страшных преступлениях – в геноциде, в этом случае, против детей. Любая страна может принимать свои решения.

Что касается мобильности Путина. Надо лишить мобильности не только Путина, но и Шойгу или того же Лаврова, достаточно активно ездящих по миру.

Шойгу занимается поиском дополнительного и примитивного оружия – снарядов, ракет, потому он был уже в Иране, КНДР. Не раз там пробуют это оружие набрать.

А Лавров был на Генассамблее ООН и распространяет откровенные лживые заявления и о мотивах войны, и о типе войны, и о намерениях России и т.д. Искажает впечатление об этой войне, о военных преступлениях; откровенно манипулирует. Даже говорит, что надо безжалостно убивать украинцев. И не только украинцев.

Мне кажется, что за это надо бы его лишить, по меньшей мере, мобильности. Вот вместо санкций даем статус "страны-террориста". Все ордера против всех, кто принимал участие в Совбезе России, который принимал в феврале 2022 года решение о начале войны.

Против всех дать заочные ордера. Это лишит всю элиту мобильности и существенно повлияет на продвижение войны в международных институтах. Тогда будут другие оценки и позиции.

Мы не будем постоянно повторять совершенно очевидные истины по поводу этой войны. Вернее будем, но это будет немного по-другому выглядеть. Ибо 95-97% информационного пространства сразу станут проукраинскими с точки зрения оценки этой войны. Просто мир, к сожалению, очень медленно идет к принятию правильных логистических решений.

О "самой темной ночи"

Господин Михаил, напоследок говорят, что самая темная ночь она перед рассветом. Это наша самая темная ночь сейчас или самая темная ночь украинская еще впереди?

Темная ночь началась в 4:40 24 февраля. Она и не кончалась никогда. Мы с вами и живем в эту темную ночь. Если мы прожили 575 ночей без дней, и все это выдержали, то у меня нет никакого сомнения, что мы все это переживем и потом будем жить в очень светлом дне.

Будем иметь большое историческое наследие, а также большое глобальное политическое влияние. Да, у нас будут внутренние проблемы; мы будем иметь конфликты. Вы же видите, сегодня даже с рядом соседей есть конфликты. Я полагаю что нужно уметь разговаривать и спокойно относиться к любым политическим заявлениям в тех или иных странах.

Надо объяснять наши позиции. Это нормально. Я опять же не вижу пессимистических развития событий. И оружие нам будут передавать. Может быть, несколько быстрее, что хотелось бы. И хабы будут работать; и польские хабы будут работать, и транспортные логистические сети будут наши работать.

С коррупцией в Украине… Эта тема будет постоянно доминировать в пространстве. Я даже это не коррупцией называю, а мародерством. И это действительно раздражает, мягко говоря, и действительно нуждается в существенных системных решениях. Не просто решениях, а конкретных судебных приговорах наравне с предателями.

Не надо бояться об этом говорить. Честность, компетентность, функциональность, смелость называть вещи правильно. Этого всего немного не хватает Украине, но мы становимся лучше. И поэтому мы свою ночь точно пройдем и выйдем в очень замечательные времена.