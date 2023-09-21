Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, после "шахедов" запускали беспилотники-разведчики, контролировавшие их прохождение, а также изучавшие алгоритм работы наших зенитно-ракетных комплексов и расположение пусковых установок.

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Обстрел был ожидаемым

Понятно, что после прохождения "шахедов", следовало ожидать ракетную атаку примерно по тем же маршрутам. Различие только в корректировке по целям и продолжительности пребывания на определенных участках.

После подъема 10 бортов Ту-95 уже было ясно, что готовится масштабная атака. Мы включили систему ПВО и во всеоружии встретили эту атаку. Из 43 ракет уничтожили 36. Сбить 100% ракет не может ни одна система,

– подчеркнул Роман Свитан.

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В чем его особенность

Примечательно, что вместе с ракетами не было пусков "Калибров" морского старта. Скорее всего это последствия ударов по командным пунктам российского Черноморского флота.

Они не смогли вывести на места запуска корабли. Когда шла массированная атака, всегда были пуски ракет подводного, надводного старта. Удары по командным пунктам, как минимум, переполовинили нашу проблему,

– заметил Свитан.

Он добавил, что оккупанты имеют несколько десятков "Калибров" и могут их использовать. Также у противника еще остаются 3 подлодки с ракетами и корабли.

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