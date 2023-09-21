Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, після "шахедів" запускали безпілотники-розвідники, які контролювали їхнє проходження, а також вивчали алгоритм роботи наших зенітно-ракетних комплексів і розташування пускових установок.

До теми Як Повітряні сили збивали ракети під час масованої атаки: кадри, від яких перехоплює подих

Обстріл був очікуваним

Зрозуміло, що після проходження "шахедів", варто було очікувати ракетну атаку приблизно по тих же маршрутах. Відмінність лише у коректуванні по цілях і тривалості перебування на певних ділянках.

Після підйому 10 бортів Ту-95 вже було зрозуміло, що готується масштабна атака. Ми включили систему ППО й у всеозброєнні зустріли цю атаку. З 43 ракет знищили 36. Збити 100% ракет не може жодна система,

– підкреслив Роман Світан.

Військовий експерт розповів про особливість масованого обстрілу: дивіться відео

У чому його особливість

Помітно, що разом із ракетами не було пусків "Калібрів" морського старту. Найімовірніше, це наслідки ударів по командних пунктах російського Чорноморського флоту.

Вони не змогли вивести на місця пусків кораблі. Коли йшла масована атака, завжди були пуски ракет підводного, надводного старту. Удари по командних пунктах, як мінімум, переполовинили нашу проблему,

– зауважив Світан.

Він додав, що окупанти, мають кілька десятків "Калібрів" і можуть їх використати. Також у противника ще залишаються 3 підводні човни з ракетами й кораблі.

Масований обстріл 21 вересня: що відомо