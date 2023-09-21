Такое мнение 24 Каналу выразил представитель Главного управления разведки Минобороны

Андрей Юсов. По его словам, российский военно-промышленный комплекс ждут еще более сложные времена, поэтому поездками в Иран и КНДР враг пытается как-то разрешить ситуацию.

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Россия получает далеко не все, что просит

Осознавая непростые времена для своего ВПК и ограниченность любых "маневров", оккупанты пытаются обращаться за военной помощью в другие страны. Однако есть совсем немного мест в мире, куда они еще могут уехать с подобными просьбами. Красноречивым является и тот факт, что так называемая "сверхдержава" и "вторая армия мира" вынуждена просить о помощи у других подсанкционных стран.

Враг пытается мобилизовать экономику, нарастить производство собственных вооружений, но видит, что планы не выполняются, со сроков они взлетают, поэтому есть поездки в Северную Корею, где просят боезапасы, снаряды и вооружения, и поездки в Тегеран, посвященные тем же вопросам,

– рассказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что получит Россия от Ирана и КНДР: смотрите видео

Удалось ли Путину о чем-то договориться

Россияне получают далеко не все, что просят, ведь каждое государство прежде всего заботится о собственных интересах. Динамика в снабжении вооружений есть, но говорится совсем не о том количестве, на которое рассчитывал Кремль. В конце концов возможности других государств также ограничены и никто не планирует ставить под угрозу безопасность своего режима.

Да, определенная помощь предоставляется, но слов сказано гораздо больше, чем реальной помощи,

– подчеркнул Юсов.

Кто еще может помогать России

Для российского диктатора не так много вариантов, откуда получать военную помощь. У него остается разве что контрабанда и "серый импорт".

Государств, публично готовых обсуждать военное сотрудничество с путинской Россией в мире очень мало. Остаются страны, официально не поддержавшие санкции против России, их могут использовать для различных схем с завозом подсанкционных товаров,

– заметил представитель ГУР.

Прежде всего речь идет об электронике и товарах двойного назначения: комплектующих, чипах, микросхемах. Даже несмотря на то, что Россия является крупнейшим черным импортером оружия и товаров двойного назначения, объемы контрабанды все равно не могут удовлетворить потребности российского ВПК и оккупационной армии.

С кем договаривается Россия