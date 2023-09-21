Таку думку 24 Каналу висловив представник Головного управління розвідки Міноборони
Андрій Юсов. За його словами, російський воєнно-промисловий комплекс чекають ще складніші часи, тому поїздками в Іран та КНДР ворог намагається якось вирішити ситуацію.
До теми Тенденція проти нас: з чим Шойгу може повернутися з Ірану
Росія отримує далеко не все, що просить
Усвідомлюючи непрості часи для свого ВПК та обмеженість будь-яких "маневрів", окупанти пробують звертатися за військовою допомогою в інші країни. Однак є зовсім небагато місць у світі, куди вони ще можуть поїхати з подібними проханнями. Красномовним є і той факт, що так звана "наддержава" і "друга армія світу" змушена просити про допомогу в інших підсанкційних країн.
Ворог намагається мобілізувати економіку, наростити виробництво власних озброєнь, але бачить, що плани не виконуються, з термінів вони злітають, тому є поїздки в Північну Корею, де просять боєзапаси, снаряди й озброєння, і поїздки в Тегеран, присвячені тим самим питанням,
– розповів Андрій Юсов.
Представник ГУР пояснив, що отримає Росія від Ірану та КНДР: дивіться відео
Чи вдалося Путіну про щось домовитись
Росіяни отримують далеко не все, що просять, адже кожна держава насамперед дбає про власні інтереси. Динаміка у постачанні озброєнь є, але мовиться зовсім не про ту кількість, на яку розраховував Кремль. Зрештою, можливості інших держав також обмежені й ніхто не планує ставити під загрозу безпеку свого режиму.
Так, певна допомога надається, але слів сказано значно більше, ніж реальної допомоги,
– підкреслив Юсов.
Хто ще може допомагати Росії
Для російського диктатора не так багато варіантів, звідки отримувати військову допомогу. У нього залишається хіба що контрабанда і "сірий імпорт".
Держав, які публічно готові обговорювати військову співпрацю з путінською Росією у світі дуже мало. Залишаються країни, які офіційно не підтримали санкції проти Росії і їх можуть використовувати для різноманітних схем із завезенням підсанкційних товарів,
– зауважив представник ГУР.
Насамперед мовиться про електроніку й товари подвійного призначення: комплектуючі, чіпи, мікросхеми. Навіть попри те, що сьогодні Росія є найбільшим чорним імпортером зброї й товарів подвійного призначення, обсяги контрабанди все одно не можуть задовольнити потреби російського ВПК і окупаційної армії.
З ким домовляється Росія
- Стало відомо, що 20 вересня, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїхав з візитом до Ірану, де зустрівся із військовим керівництвом країни. Найімовірніше, Шойгу буде домовлятися про розширення військової співпраці, зокрема постачання артилерійських боєприпасів та снарядів для мінометів.
- Коментуючи цей візит, представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що Росії бракує власних потужностей для ведення війни проти України. Він також нагадав, що представників країни-агресорки тепер пускають хіба що в Білорусь, Іран та Північну Корею.
- 13 вересня із Владіміром Путіним зустрівся лідер КНДР Кім Чен Ин. Разом вони побували на космодромі "Восточний", обговорили військово-технічне співробітництво й розвиток космосу. Взаємини з Росією північнокорейський диктатор назвав пріоритетними для своєї країни.