Таку думку 24 Каналу висловив представник Головного управління розвідки Міноборони

Андрій Юсов. За його словами, російський воєнно-промисловий комплекс чекають ще складніші часи, тому поїздками в Іран та КНДР ворог намагається якось вирішити ситуацію.

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Росія отримує далеко не все, що просить

Усвідомлюючи непрості часи для свого ВПК та обмеженість будь-яких "маневрів", окупанти пробують звертатися за військовою допомогою в інші країни. Однак є зовсім небагато місць у світі, куди вони ще можуть поїхати з подібними проханнями. Красномовним є і той факт, що так звана "наддержава" і "друга армія світу" змушена просити про допомогу в інших підсанкційних країн.

Ворог намагається мобілізувати економіку, наростити виробництво власних озброєнь, але бачить, що плани не виконуються, з термінів вони злітають, тому є поїздки в Північну Корею, де просять боєзапаси, снаряди й озброєння, і поїздки в Тегеран, присвячені тим самим питанням,

– розповів Андрій Юсов.

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Чи вдалося Путіну про щось домовитись

Росіяни отримують далеко не все, що просять, адже кожна держава насамперед дбає про власні інтереси. Динаміка у постачанні озброєнь є, але мовиться зовсім не про ту кількість, на яку розраховував Кремль. Зрештою, можливості інших держав також обмежені й ніхто не планує ставити під загрозу безпеку свого режиму.

Так, певна допомога надається, але слів сказано значно більше, ніж реальної допомоги,

– підкреслив Юсов.

Хто ще може допомагати Росії

Для російського диктатора не так багато варіантів, звідки отримувати військову допомогу. У нього залишається хіба що контрабанда і "сірий імпорт".

Держав, які публічно готові обговорювати військову співпрацю з путінською Росією у світі дуже мало. Залишаються країни, які офіційно не підтримали санкції проти Росії і їх можуть використовувати для різноманітних схем із завезенням підсанкційних товарів,

– зауважив представник ГУР.

Насамперед мовиться про електроніку й товари подвійного призначення: комплектуючі, чіпи, мікросхеми. Навіть попри те, що сьогодні Росія є найбільшим чорним імпортером зброї й товарів подвійного призначення, обсяги контрабанди все одно не можуть задовольнити потреби російського ВПК і окупаційної армії.

З ким домовляється Росія