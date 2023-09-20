Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, у світі залишилося не так багато країн, до яких може поїхати Сєргєй Шойгу та інші представники злочинного режиму Владіміра Путіна. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що у ГУР думають про поїздку Шойгу
Юсов нагадав, що зовсім нещодавно Росія була у G8, а посіпаки Путіна могли відвідувати значно більшу кількість країн. А тепер представників Кремля пускають у Білорусь, Іран та Північну Корею.
Український розвідник заявив, що голова міноборони країни-агресорки проситиме Тегеран про допомогу. За його словами, Росія розуміє, що їй буде бракувати власних потужностей та запасів для продовження масштабної війни проти нашої держави.
Представник ГУР також не підтвердив інформацію про отримання Росією балістичних ракет від Ірану. Він наголосив, що наразі таких даних немає.
Шойгу нещодавно сконфузився
- Міністр оборони Росії публічно осоромився. Коли його запитали кремлівські пропагандисти, чи переможе російська армія, він просто розвів руками.
- Після цього Шойгу спробував виправдатися та заявив, що в росіян нібито "немає інших варіантів". Також він додав, що загарбники буцімто "тримають активну оборону".
- Раніше голова міноборони країни-агресорки повідомив, що окупаційний флот начебто отримав 2 нові кораблі та отримає ще 12 суден до кінця 2023 року. Однак російський опозиційний журналіст Сергій Асланян у коментарі 24 Каналу припустив, що Шойгу міг збрехати, бо в Росії не будують цивільних та військових кораблів.