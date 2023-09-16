Утім, це можуть бути лише фантазії окупанта. Адже в Росії не будують ні цивільних, ні військових кораблів. Про це 24 Каналу відзначив ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.

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"При чому, що темпи будівництва нових суден один на 5 років у Росії. А тут 12 пообіцяли. Не впізнаю у цьому звіті "родіну". Вона якось скромніше хизувалася у майбутньому часі своїми досягненнями", – іронічно відзначив Асланян.

Фантазії Шойгу

Скоріше за все росіяни перефарбують якісь старі судна, назвуть їх незвичними іменами, виведуть з балансу старі та заведуть "нові"-старі. І, звісно, дуже хизуватимуться цим.

"Був випадок, коли в Росії зварили два корпуси для кораблів, а потім зупинилися, бо все інше – 100% імпорт. І найсмішніше, коли компанія вирішувала, де ж їм взяти кабелі – вони мають бути прокладені всередині, а вони всі італійські. Так вийшло, що з 2014 року Італія не дуже охоче допомагає Росії в будівництві кораблів", – розповів опозиційний журналіст.

Сергій Асланян про фантазії Шойгу: дивитись відео

Ба більше – що вже казати про будівництво кораблів, якщо Росія навіть банальні для себе речі не виготовляє самотужки. Тож, слова Шойгу можуть бути цілковитою фантазією.

"Росія навіть труси собі не шиє. Така дивовижна країна, де не виробляються голки для шприців – це імпорт. Колись може встануть з колін, поповзуть, але не сьогодні", – додав Асланян.

Що відомо про заяву Шойгу: основне