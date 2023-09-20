Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що, на жаль, тенденції тут грають проти України. Іран дає практично все, чого просить Росія.
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Що Росія хоче від Ірану
Як наголосив Мусієнко, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе "Шахед", артилерійські та танкові снаряди тощо. Однак балістичні ракети вони окупантам так і не передали.
Можливо, зараз Росія буде говорити про те, щоб Іран передав ракети. Це для того, щоб збільшити кількість обстрілів взимку по території України. Але поки немає інформації, що Іран погодився передати ракети,
– зауважив Олександр Мусієнко.
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Можливо, Шойгу намагається розширити саму військову співпрацю. Мусієнко припустив, що Росія здатна запропонувати допомогу в розробці гіперзвукової чи ядерної зброї і отримати щось натомість. Однак поки немає конкретної інформації про плани країни-агресорки..
Шойгу поїхав до Ірану: коротко
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу поїхав до Ірану. Там він зустрівся з військовим керівництвом країни. У Кремлі стверджували, що хочуть збільшити військове співробітництво.
- В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували візит Сергія Шойгу до Ірану. Там наголосили, що у світі залишилося не так багато країн, куди можуть поїхати представники російської влади.
- Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Шойгу проситиме Тегеран про співпрацю. Росії бракує власних потужностей та запасів для тривалого ведення широкомасштабної війни.