Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что в ГУР уже разыскивают место производства "Шахедов" в России, если оно действительно существует. Поэтому скоро у Шойгу может быть еще больше проблем.

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Зачем Шойгу приехал в Иран

Как отметил Нарожный, вероятнее всего, Шойгу будет договариваться о расширении военного сотрудничества с Ираном. Ему, прежде всего, нужны 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и снаряды для минометов. Может быть, он будет просить и баллистические ракеты.

Более уверен, что Иран ракеты не даст. Снаряды – это реалистично. Тем более что в России есть отлаженные пути поставки через Каспийское море. А в обмен они могут дать как наличными доллары, евро или золото. Также в ответ Россия может предоставить Ирану определенные технологии или те же самолеты.

– заметил Нарожный.

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Понятно, что определенную военную помощь Россия получит после визита Шойгу в Иран. Однако это не будет оружие, способное переломить ход войны.

Визит Шойгу в Иран: коротко