Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина готова продолжать борьбу, однако не все зависит только от нашего государства.

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Простейших решений не будет

Привет вам, величественный народ величественной страны! С нами советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Господин Михаил, я вас приветствую и Слава Украине!

Героям Слава, приветствую!

И смерть тем проклятым врагам нашим. В прошлом году приветствовали овациями Президента Украины в американском Конгрессе. В этом году прозвучала фраза от Президента Украины: мол, если мы не получим помощи, мы проиграем войну. А что изменилось за год?

Год войны, когда люди привыкают к тому, что в 21 веке можно масштабную войну проводить, а параллельно с этим заниматься своей жизнью.

Мы с вами это понимали и год назад. Просто нам долгое время удавалось держать в тонусе мировые демократические сообщества.

Но я бы не с пессимизмом смотрел на происходящее, а наоборот с оптимизмом, потому что мир гораздо более реалистично смотрит на ситуацию в Украине. Они понимают, что это за война, понимают, что здесь не будет простых решений, как было в 2014 году – "идите там договоритесь, что-то разменяйте, что-нибудь получите".

Мир уже смотрит на то, что эта война действительно приведет к тому, что кто-то понесет поражение. И мы сейчас говорим о мире, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, мы говорим о демократической части мира, чтобы было ясно. И вот демократическая часть мира совершенно осознает, что Украина точно должна победить. Но вопрос: "Когда? Как? С каким оружием? С какой степенью эскалации или деэскалации? Что делать с постпутинской Россией?"

Кстати, на этот вопрос нет ответа у наших партнеров. И, знаете, я бы не то что спокойно относился к тому, что сейчас происходит, а просто относился к этому как к работе, которую нужно делать. Потому что ничего еще не закончилось.

То есть все еще сегодня находится в кульминации. То есть нам нужно много усилий, эти усилия демонстрируют и Вооруженные Силы Украины, и спецслужбы Украины, и отчасти политикум Украины. Но надо эти усилия так же прилагать, как это было сделано в начале и середине войны.

Есть альфа и бета.

Первое – нужно постоянно повторять ключевые тезисы этой войны. О чем война, с кем война, как она должна закончиться;

– нужно постоянно повторять ключевые тезисы этой войны. О чем война, с кем война, как она должна закончиться; Второе – нужно повторять эти тезисы одним и тем же аудиториям, постоянно. Несмотря на то, что они постоянно задают, как нам кажется, странные вопросы, казалось бы, на которые уже все ответы есть;

– нужно повторять эти тезисы одним и тем же аудиториям, постоянно. Несмотря на то, что они постоянно задают, как нам кажется, странные вопросы, казалось бы, на которые уже все ответы есть; Третье – не паниковать, когда кто-то говорит: "Мы вам сегодня что-то не предоставим, предоставим это завтра и т.д.". Если сегодня сказали: "Не предоставим сегодня" – это не значит, что через 30 минут, или, скажем, через 3 дня это не будет на переговорном столе, снова можно будет проговорить, предоставить новые аргументы, эти аргументы зафиксировать на поле боя, после чего получить то, что нам необходимо.

Поэтому вы абсолютно правы, что немного что-то меняется, потому что 19 месяцев войны. Понятно, что где-то есть депрессия, где-то усталость, где-то уже такой переход на свои проблематики, в частности, кстати, и в Украине. Мы ведь это тоже чувствуем. И нам с вами не нужно бояться, просто до конца доделать работу.

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А уже после того, как будет доработана работа, а она должна иметь только одно завершение – проигрыш России. Потом все, что мы можем, нужно будет сделать. После этого мы можем уже друг другу выдвигать какие-то претензии, счета, говорить, почему там не доработали, или, например, почему так быстро все было, а где-то было медленно сделано.

В частности, кстати, можно будет подвести баланс с нашими партнерами. Что кто делал, кому должен, кому благодарен, кому меньше благодарен и т.д. Но это работа после ключевой фразы – после проигрыша России.

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Каким должен быть финал войны

Есть реалистичные сценарии войны и я о той фразе, которую сказал сегодня Президент Украины: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну". И мы понимаем, что для нас выход из этой войны один – это победа Украины.

Мы не можем договориться здесь посередине, потому что иначе все предыдущие жертвы будут напрасными. Есть ли такое понимание у наших партнеров – если они не оказывают нам сейчас помощь, то все предыдущие их усилия были напрасными?

Финал войны – это не вопрос границ уже 1991 года. Это не вопрос того, какой путь мы прошли. Это вопрос того, что Россия, если она не проиграет, не пойдет на изменение своих принципиальных позиций. То есть что не существует международного права, что сильный может убивать более слабого, что сильный может нарушать границы.

Россия будет такой, как была до войны, только в большем, гораздо большем масштабе. Почему? Потому что маску уже сбросили. Ничего не нужно маскировать. Россия будет вести себя как классическая страна варварского типа, которая будет "или-или":

или она будет атаковать и убивать;

или она будет притворяться, что она не видит проблемы и сбегает отсюда.

То есть Россия полностью обнулит правила игры на глобальном политическом рынке. И это должны понимать наши партнеры. Это не вопрос, еще раз подчеркиваю, территорий, суверенитетов, субъектности и т.д. Это вопрос, будут ли правила или правил не будет.

Ведь если правил нет, кто тогда скажет, что они будут гарантированы? Для других людей в других странах. Кто скажет, что они будут в безопасности, что у них будут определенные гарантии, что они смогут безопасно передвигаться по миру?

Россия станет донором, более активным донором провокационных технологий, террористических технологий, пропагандистских технологий, и в эту игру начнут играть более агрессивные страны. например, как Иран. Которые захотят получить мир, постоянно находящийся в бурном, хаотическом процессе.

Вы сегодня даете, например, 3%, 4%, 1,3% ВВП своего на помощь Украине, которая воюет с армией России, которую вы вчера боялись, считали эту армию неприкосновенной, что с ней не нужно иметь каких-то дел, потому что она всех сломит, всех победит.

Сегодня Украина 19 месяцев противостоит этой армии, обнуляет ее полностью и вы за это даете 1,2%? Это вы не нам даете, потому что вот мы хотим.

Нет, это вы инвестируете деньги в свою будущую безопасность – это мы объясняем партнерам. Они инвестируют не в Украину, они в свою безопасность больше инвестируют. Потому что мы сегодня побеждаем Россию. России как монстра не существует, нет ключевого донора мирового хаоса, мирового беспорядка.

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Соответственно, это сегодня гораздо меньше стоит, чем завтра, когда Россия будет доминировать, например, потому что она не проиграла войну. Я еще раз подчеркиваю, это не вопрос границ, это вопрос, что Россия должна проиграть войну, потому что только так можно будет обнулить путинскую Россию. Это нужно объяснять.

Почему Запад не однозначен в своей позиции

Почему они (Запад – 24 Канал) это не до конца понимают – еще более сложный вопрос. Объясняю – потому что Россией, русским духом была пропитана вся глобальная политическая игра. Россия была везде. Россия была интересна многим, она была партнером, она финансировала много программ, она финансировала гранты, она финансировала сети и не только информационные российские вроде "Спутника".

Она инвестировала в разные иностранные медиапроекты, в разные иностранные культурные проекты, она активно работала над огромным количеством фильмов, литературы, активно участвовала в нобелевских литературных или химических, скажем так, премиях, она активно во всем участвовала.

Россия была неотъемлемой частью глобального истеблишмента, а сегодня нужно себе сказать: "С кем мы вчера в ресторанчике немного шампанского употребляли, а сегодня он уже враг". А он вчера платил за это для глобальной элиты.

Он давал столько "серого" кэша – большой, как они считали, глобальный россиянин, олигарх или политик. А еще он доставал из кармана томик Иосифа Бродского и зачитывал несколько строчек. И они говорили: "Ух ты, ну супер просто". Вот от этого нужно отказаться.

С одной стороны, следует признать, что это инвестиции в безопасность будущего, инвестиции через Украину, в будущую безопасность Австрии, Германии, Франции, тех же Соединенных Штатов Америки, Канады и т.д.

С другой стороны, это инвестиции и решение сопутствующих проблем, донором которых в разных регионах, таких как Латинская Америка, Глобальный Юг, Африка, является Россия.

И третья составляющая – надо отказаться от классического русского мира, так называемого "русского мира", продвигавшегося десятилетиями, не только при Путине, но и раньше.

Это такие психопатологические отношения – абъюзер, которым всегда был Советский Союз, потом Россия, и ты всегда понимаешь, что он абъюзер, но все равно, он же свой, с ним интересно, он где-то здесь рядом.

Историческое выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН / Офис Президента

Это очень сложные процессы, они глобальны и требуют определенного времени. Мы же каждый день в войне, но сломать миллиард людей, так или иначе пропитанный этой русскостью – очень сложно, и это некоторое время займет. Потому мы будем работать с этим.

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Нужно не гадать, а считать

На полях, или в кулуарах и на Генеральной Ассамблее ООН, якобы обсуждался такой вариант, что война в Украине может длиться 6 – 7 лет. С одной стороны, я понимаю, что наши партнеры ставят себе цели, что следующие 6 – 7 лет они будут поддерживать Украину, а значит закладывают это в свои бюджеты, а с другой стороны, 6 – 7 лет – это тот сценарий, на который украинцы совсем не рассчитывали.

Вы знаете, война будет длиться столько времени, сколько они (партнеры – 24 Канал) не поймут, что 2+2 – это 4. То есть, если у России 10 тысяч танков или тысяча, то если вы Украине даете 10 танков, то Рембо, безусловно, 10 танков Советского Союза может уничтожить,

Но в реальной жизни нужно, чтобы все же был паритет. А что такое паритет?

Это когда ты абсолютно четко фиксируешь ресурсные возможности России, то, что есть на поле боя. С точки зрения тяжелой техники, бронетехники, самолетов, тактические, стратегические, дальнобойные ракеты таких-то форматов, артиллерия таких-то калибров. Прибавляешь, сколько они производят, скажем так, снарядов, ракет ежемесячно. Тогда у тебя есть математическая составляющая, что такое Россия с точки зрения ВПК и с точки зрения возможности воевать.

Дальше ты считаешь, сколько есть ресурса в Украине. Далее ты, кроме того, что ты посчитал, увидел недостаточно снарядов, значит, увеличиваешь производство и даешь, недостаточно дальнобойных ракет и т.д.

Здесь мы, кстати, переходим к ATACMS. Зачем нужны ATACMS? Ведь если танк на поле боя, он может причинить вред, он может уничтожить ваш танк Leopard, Abrams или Challenger. Но если вы даете ATACMS, и ATACMS заходит на место, где эти танки сконцентрированы, например, на полуострове Крым, то тогда 20 танков больше не пойдут уничтожать ваш Abrams.

Это математика. И это нужно объяснять, на табличке, рисовать. И тогда не надо гадать на кофейной гуще, и говорить 1 год, 5 – 6, 10 – 20, 170 и так далее. Просто считайте математику, считайте экономические возможности стран или партнерские возможности.

Затем проговорите о санкциях. А как так, что Россия может спокойно иметь европейские составляющие для производства "Калибра" или "Искандера"?

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После этого подумайте, что такое санкционные давления на такие страны как Иран и Северная Корея, которые, как мы понимаем, спокойно их обходят, сотрудничают в военно-техническом смысле с рядом стран.

И тогда не следует иллюзий своих выдавать за то, что это реалистичный мир. Вот когда начнут все считать просто деньги, санкции, математика военная, военные возможности, ВПК и количество ракет, и, кроме того, начнут отвечать себе на ключевой вопрос. А в чем тогда справедливость?

Справедливость состоит в том, что Россия берет ракету "Искандер" на 500 километров и ежедневно использует. Берет ракету, например, "Х-111" или "Х-101", которая имеет расстояние в полторы тысячи километров. И вопрос, почему несправедливо, если Украина получает ракету дальностью хотя бы 300 или 500 километров? Почему это несправедливо?

Если мы будем уничтожать все российское, исключительно с этой ракетой, на оккупированной территории. И мы снова переходим в международное право, о котором я постоянно не забываю напомнить. Это же в международном праве написано, что это справедливая война для Украины, для любой страны, которая ведется на ее территории ради защиты ее территории, ее семей, домов.

Почему затягивают передачу ATACMS

Говорят, уже есть необходимые решения для передачи ATACMS. И финальное решение за Байденом. Почему пока не передали эти ракеты?

Я бы не смотрел на это пессимистично. Сегодня не дадут – завтра дадут, послезавтра дадут. Также на Вильнюсском саммите мы не стали членом НАТО. Станем на Вашингтонском саммите или немного позже.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, что люди, привыкшие к определенному стилю жизни, они не готовы быстро принимать решения. Они учитывают многие другие вещи.

Внутренняя политика. Соединенные Штаты заходят в определенные политические процессы. А внешняя политика идет на основе позиций, например, стран Глобального Юга. В первую очередь Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других.

Далее это консультации в рамках коллективного альянса НАТО. Только сегодня Североатлантический союз начинает понимать свои функции на будущее. Что они должны быть такими, как последние годы существования Советского Союза. То есть НАТО должно быть намного, в хорошем смысле этого слова, более агрессивным.

Также главный психологический фактор, который влияет на принятие или непринятие решений – это находишься ты в кризисе или нет. К сожалению, у всех стран есть свои маленькие кризисы. Но это не война масштабного типа, как в Украине.

Поэтому для нас эти решения, например, о получении дополнительных элементов для ведения войны – это решение ситуативное и крайне важное. Для них это решение – не ситуативное, а политическое. Потому что оно будет влиять на баланс политических сил в мире.

Поэтому у них есть определенные колебания. Они их обсудят, но я не вижу здесь отрицательную симптоматику. Я вижу несколько понятных мне вещей психологического состояния, которые влияют на принятие решений в глобальной политической элите.

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Понимаю, что нам нужно функциональнее работать в переговорных группах. И надо больше отойти от эйфории, что Россия уже несет поражение. Хоть она и проигрывает. Но нужно отойти от этой эйфории и перейти на рациональные объяснения, как это было где-то в первой трети войны.

Почему важно именно с математической точки зрения, с рациональной точки зрения передать что-то Украине. И продолжать спокойно и упорно над этим работать.

Надо поменьше эмоций в стиле "все пропало". Ничего никогда не пропадает. Пока кто-то жив – он может получить результат. Тысячу раз тебе скажут "нет", а на тысячу первый тебе скажут "да". И вот этот тысяча первый раз и решит судьбу исторического процесса. Просто работаем.

Об украинском обществе

Просто, наверное, наша привычка. Либо измена, либо победа. Или дали – и радуемся. Или не дали и думаем – а почему, а где не додавили; что не так сказали…

Объясняю. Это достаточно просто. Мы, несмотря на огромное историческое наследие, юная нация. У нас впервые есть полноценное государство, которое нужно структурировать и формировать.

И мы – как юные максималисты. Вот когда вам было 14, 16, 18 лет, то есть одна психологическая особенность. Вы точно все знали; точно понимали, как нужно поступать. Вы принимали быстрые решения и на все эмоционально реагировали.

Вот мы где-то так и смотримся, как юное общество. В хорошем смысле этого слова. Мы хотим быстрых решений. Хотим черно-белое, потому что мы юные. А юные – это всегда черное и белое. Там нет полутонов. И это очень круто отличает нас в глобальном политическом процессе.

Украина сегодня меняет тренды – как те или иные проблематики нужно обсуждать; какие решения принимать; как за эти решения нести ответственность; как вообще ее на себя брать. Мы с вами в тяжелой войне находимся, а также параллельно исторически обнуляем Россию. Это очень важно для мира. Потому что он будет иначе выглядеть без России.

Удары по оккупантам – распад России

Мы начали с того, что хорошие новости были из Крыма и Мелитополя. Сегодняшнему командиру 58-й армии неплохо там прилетело. Да и офицерам их.

Несчастье помогло сделать социальную карьеру для жен российских головорезов. Крутая карьера, соглашаюсь. Это классическая русская мечта.

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Если серьезно… Это вы сейчас приводите пример, когда наши ребята эффектно и очень креативно подходят к тому, как с минимумом ресурсов наносить большой вред российским оккупационным группировкам.

В этом и есть смысл того, что мы сейчас делаем. Несмотря на все политические аспекты, несмотря на всю сложность глобального политического процесса, нужно вставать утром или ночью и запускать в атмосферу что-то, что даст нам дополнительных "джокеров" для разговора с нашими партнерами. Это также прибавит нам важные информационные элементы.

Это позволит доказывать, что Россия – это совсем другой уровень страны. Его не нужно бояться. С ним просто нужно работать с точки зрения уничтожения их возможностей. Это нормальный процесс. Эти результаты будут увеличиваться.

Вы видели, что происходило в акватории Черного моря и вообще с открытием неба над Крымом? Это оказывает существенное влияние на поведение России в акватории Черного моря. Да, они бравируют, что-то торгуют, что-то кому-то обещают, что "не позволят, не пропустят". Но они достаточно сильно боятся креативности Украины и в отношении морских дронов, и эффективного уничтожения систем "Триумф", и разных атак.

Я хочу подчеркнуть разницу между нами и между Россией. Россия атакует исключительно имея огромное количество дальнобойных ракет. Они атакуют именно гражданское население. И еще добавил сюда новый компонент под названием критическая энергетическая инфраструктура. Мы понимаем, что они делают. Они делают одно – доказывают, что Россия – это синоним слова "геноцид".

Они хотят убивать гражданское население и лишить его возможности жить более-менее в обычных условиях. Речь идет о тепле, воде, электроэнергетике.

А что делает Украина? Украина точечно работает исключительно по военным целям. Почему? Для нас важно уничтожить военную инфраструктуру. Ведь чем больше мы уничтожаем военную инфраструктуру и чем больше об этом будут говорить в России, то это будет существенно ослаблять силовые вертикали в России. Это приведет к неконтролируемому бунтарскому процессу в России.

Не готовы наши партнеры. Они не понимают, что такое постпутинская Россия и как может там произойти перехват власти; что такое бунтарский процесс и так далее. Они не будут к этому готовы, как не были готовы в 1991 году – к максимально быстрому и абсолютно эффектному распаду Советского Союза.

Также будет происходить с Россией. И после этого они будут говорить, что не ожидали, но "смотрите, все-таки неплохо идет. Россия там по-другому будет выглядеть и так далее".

Вот нам с вами очень важно, чтобы наши СБУ и ГУР МО продолжали эти свои, скажем так, "гонки". Кто больше уничтожит, кто эффектнее это сделает на оккупированных территориях. Потому что это ускорит определенные процессы в самой России.