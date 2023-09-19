Такой тезис в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил военный эксперт Петр Черник. Базовость российской фундаментальности в так называемом "величии", которое они пытаются продемонстрировать.

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Распад России

573 дня назад Россия начала полномасштабную кровопролитную войну против Украины, оккупировав часть территорий. Украинские защитники и защитницы вступили в бой и ценой своей жизни освобождают земли на Востоке и Юге.

Деоккупация восточных регионов, юга и Крыма – это правильный финал войны, который обязательно будет. Но чтобы полностью победить Россию, нужно разложить ее идентичность, отметил Петр Черник. В противном случае нанесение повторного удара – это только вопрос времени.

Потому что у них (россиян – 24 Канал) останется самое фундаментальное – их идентичность. Базовость их фундаментальности – "величие". Не отменим – не обойдем. Это надо аннигилировать. Полностью разложить даже не до нуля, а перевести в другое физическое состояние,

– подчеркнул военный эксперт.

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На это тоже понадобится большое количество времени, добавил Черник. Но это важно сделать, чтобы враг не смог повторить свои преступления.

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