Таку тезу в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив військовий експерт Петро Черник. Базовість російської фундаментальності у так званій "величі", яку вони намагаються продемонструвати.
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Розпад Росії
573 дні тому Росія розпочала повномасштабну кровопролитну війну проти України, окупувавши частину територій. Українські захисники та захисниці вступили в бій і наразі ціною свого життя звільняють землі на Сході та Півдні.
Деокупація східних регіонів, півдня та Криму – це правильний фінал війни, який обов'язково буде. Але щоб повністю подолати Росію, треба розкласти її ідентичність, зазначив Петро Черник. В іншому разі нанесення повторного удару – це лише питання часу.
Тому що у них (росіян – 24 Канал) залишиться найфундаментальніше – їхня ідентичність. Базовість їхньої фундаментальності – "вєлічіє". Не скасуємо – не обійдемо. Оце треба анігілювати. Повністю розкласти навіть не до нуля, а перевести в інший фізичний стан,
– наголосив військовий експерт.
Петро Черник про повну боротьбу з Росією: дивитись відео
На це теж знадобиться велика кількість часу, додав Черник. Але це важливо зробити, аби ворог не зміг повторити своїх злочинів.
Російські атаки на територію України: останні новини
- У ніч на 19 вересня російські окупанти запустили по Україні 30 безпілотників типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу. 27 БпЛА вдалося знищити силам ППО.
- У Львові російські "Шахеди" влучили у склади з гуманітаркою. Постраждав склад неурядової організації "Карітас-Спес". Там знищено 300 тонн гуманітарної допомоги.
- Внаслідок атаки є загиблий, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 26-річний чоловік доправлений у лікарню з травмами.
- У ніч на 19 вересня під атакою опинився і Кривий Ріг. Там було влучання ворожої цілі, унаслідок чого зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу ліквідували надзвичайники. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків.