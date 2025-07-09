Враг пытается использовать граждан Украины, которых привлекает для осуществления атак на территориальные центры комплектования. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил в разговоре с 24 Каналом, чем заканчивается для этих людей сотрудничество с оккупантами.

К теме Россия атакует ТЦК в разных областях Украины: все, что известно об ударах врага по военным

Сорвать мобилизацию невозможно

Коваленко объяснил, что россияне создали телеграмм-бот для сбора данных о ТЦК. Некоторые люди начали туда сбрасывать определенную информацию.

Некоторые из них уже "познакомились" поближе с украинскими спецслужбами. Такие люди обнаруживают очень быстро,

– подчеркнул он.

Более того, совершая такие действия они сливают россиянам свои же данные. А те потом думают, каким образом использовать этих людей.

Потому это рассчитано на очень недалеких лиц,

– подчеркнул руководитель ЦПИ.

В то же время россиянам не удалось информационно сорвать мобилизацию в Украине и выстроить диверсионную сеть завербованных украинцев, которые приходили в ТЦК и взрывали здания. Этому помешала удачная работа спецслужб.

Поэтому, как заметил Коваленко, они перешли к ударам "Шахедами" по ТЦК. И теперь враг якобы хочет найти поддержку среди украинского населения, а также доказать, что все действия российской пропаганды по дискредитации мобилизации сработали.

Однако анализ комментариев якобы от украинцев в соцсетях показал, что первые 20 комментариев россияне пытаются забить своими аккаунтами – иногда с искусственными данными. А эти комментарии пишутся с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать представление, что якобы есть большая поддержка таких действий среди украинцев,

– отметил Андрей Коваленко.

Также выяснилось, что определенные аккаунты якобы из Германии или Кипра сотрудничают с российскими спецслужбами или с минобороны. Кроме того, по его словам, некоторые из них размещены на временно оккупированных территориях Украины – в регионах, которые контролирует Россия.

Однако сорвать мобилизацию в Украине ударами по ТЦК невозможно, ведь все данные, добавил он, оцифрованы, поэтому эти атаки не имеют никакого смысла.

К слову, представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что несмотря на удары россиян по ТЦК, которые направлены на притормаживание или даже остановку мобилизации в Украине, она происходит и продолжится.