Ворог намагається використовувати громадян України, яких залучає для здійснення атак на територіальні центри комплектування. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив у розмові з 24 Каналом, чим закінчується для цих людей співпраця з окупантами.

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Зірвати мобілізацію неможливо

Коваленко пояснив, що росіяни створили телеграм-бот для збору даних про ТЦК. Деякі люди почали туди скидати певну інформацію.

Дехто з них вже "познайомилися" ближче з українськими спецслужбами. Такі люди виявляють дуже швидко,

– наголосив він.

Ба більше, вчиняючи такі дії вони зливають росіянам свої ж дані. А ті потім думають, у який спосіб використати цих людей.

Тому це розраховано на дуже недалеких осіб,

– підкреслив керівник ЦПД.

Водночас росіянам не вдалося інформаційно зірвати мобілізацію в Україні та вибудувати диверсійну мережу завербованих українців, які приходили в ТЦК і підривали будівлі. Цьому завадила вдала робота спецслужб.

Тому, як зауважив Коваленко, вони перейшли до ударів "Шахедами" по ТЦК. І тепер ворог нібито хоче знайти підтримку серед українського населення, а також довести, що всі дії російської пропаганди з дискредитації мобілізації спрацювали.

Проте аналіз коментарів нібито від українців в соцмережах показав, що перші 20 коментарів росіяни намагаються забити своїми акаунтами – іноді зі штучними даними. А ці коментарі пишуться за допомогою штучного інтелекту, щоб створити уявлення, що нібито є велика підтримка таких дій серед українців,

– відзначив Андрій Коваленко.

Також з'ясувалося, що певні акаунти нібито з Німеччини або Кіпру співпрацюють з російськими спецслужбами або з міноборони. Крім того, за його словами, деякі з них розміщені на тимчасово окупованих територіях України – у регіонах, які контролює Росія.

Однак зірвати мобілізацію в Україні ударами по ТЦК не можливо, адже всі дані, додав він, оцифровані, тому ці атаки не мають жодного сенсу.

До слова, речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев наголосив, що попри удари росіян по ТЦК, які спрямовані на пригальмування або навіть зупинку мобілізації в Україні, вона відбувається та продовжиться.