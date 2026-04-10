У россиян огромные проблемы, – Зеленский прокомментировал удары по НПЗ врага
Украина усиливает эффективность применения дронов и отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре. Теперь враг имеет масштабные проблемы с некоторыми объектами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также "Был важен, как Крымский мост": какую редкую цель уничтожили СОУ в Крыму и к чему там готовятся
Как удары СОУ по вражеским объектам повлияли на Россию?
Зеленский отметил, что беспилотные технологии Украины регулярно совершенствуются – это дает возможность эффективно атаковать вражеские цели.
Он добавил, что во время операций Силы обороны иногда одновременно поражают несколько целей, тогда как в других случаях – сосредотачиваются на одной приоритетной. По словам президента, это уже создает серьезные проблемы для российской стороны в отношении отдельных объектов.
У "россиян" теперь огромные проблемы с некоторыми объектами,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил, что в ответ на любые удары по украинскому энергетическому сектору всегда будут осуществляться зеркальные действия, которые он считает справедливыми. В то же время прекращение атак со стороны России также приведет к взаимному прекращению ударов.
"Если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить свои удары, и тогда мы будем действовать зеркально", – добавил Зеленский.
К слову, вечером 9 апреля Россия согласовала предложение Украины относительно "Пасхального перемирия". Режим прекращения огня будет действовать с 11 по 12 апреля 2026 года. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову на это время поручено остановить боевые действия на всех направлениях.
Партнеры просили не атаковать российские нефтяные объекты: что об этом известно?
4 апреля Кирилл Буданов сообщил, что союзники призвали Украину воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны на Ближнем Востоке.
Впрочем, СМИ пишут, что подобные призывы Украина игнорирует, поскольку новые удары по российским объектам состоялись сразу после публикации заявления Буданова.
В то же время Зеленский подтвердил, что такие просьбы действительно поступали – от военного к политическому руководству страны. Однако не стал прибегать к конкретике.