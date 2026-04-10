У россиян огромные проблемы, – Зеленский прокомментировал удары по НПЗ врага

Украина усиливает эффективность применения дронов и отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре. Теперь враг имеет масштабные проблемы с некоторыми объектами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает 24 Канал.

Как удары СОУ по вражеским объектам повлияли на Россию?

Зеленский отметил, что беспилотные технологии Украины регулярно совершенствуются – это дает возможность эффективно атаковать вражеские цели.

Он добавил, что во время операций Силы обороны иногда одновременно поражают несколько целей, тогда как в других случаях – сосредотачиваются на одной приоритетной. По словам президента, это уже создает серьезные проблемы для российской стороны в отношении отдельных объектов.

У "россиян" теперь огромные проблемы с некоторыми объектами,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что в ответ на любые удары по украинскому энергетическому сектору всегда будут осуществляться зеркальные действия, которые он считает справедливыми. В то же время прекращение атак со стороны России также приведет к взаимному прекращению ударов.

"Если россияне хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить свои удары, и тогда мы будем действовать зеркально", – добавил Зеленский.

К слову, вечером 9 апреля Россия согласовала предложение Украины относительно "Пасхального перемирия". Режим прекращения огня будет действовать с 11 по 12 апреля 2026 года. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову на это время поручено остановить боевые действия на всех направлениях.

