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      Удастся ли Роману Насирову снова возглавить Государственную фискальную службу

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      Уже больше года экс-главе ГФС Роману Насирову, которого подозревают в незаконном обогащении, зачитывают обвинительный акт. Пока объявили только половину, а осталось почти столько же. А все потому, что Насиров захотел услышать все 774 страницы.

      Однако такое обвинение не помешало чиновнику восстановиться в должности, соответствующее решение окружной административный суд Киева вынес 11 декабря 2018 года.

      Читайте также: Кому не было выгодно увольнять Насирова с должности председателя ГФС: мнения экспертов

      Следователи считают, что Насиров в сговоре с нардепом-беглецом Александром Онищенко нанес государству ущерб на сумму в размере двух миллиардов гривен. А еще бывший фискал оказался подданным Великобритании, что подтвердили в посольстве страны. Поэтому Кабмин и уволил Насирова с должности.

      Но экс-глава ГФС не согласился и через суд восстановился в должности. Кроме этого, Насирову должны выплатить компенсацию в размере 184 тысяч гривен.

      Наши партнеры британские не понимают, почему они заявляют о том, что имеют данные, предоставляют копии и номер паспорта, а суд все равно пишет, что это не соответствует действительности,
      – прокомментировал директор НАБУ Артем Сытник.

      Бывший министр финансов Александр Данилюк заверил, что Насиров постоянно саботировал реформу ГФС. Именно поэтому экс-министр назначил служебное расследование и передал материалы в НАБУ. А когда получил доказательства наличия у Насирова двойного гражданства, сразу подготовил представление на его увольнение.

      Олександр Данилюк
      Александр Данилюк

      Как только Насиров получил решение суда, сразу сам себе подписал приказ о восстановлении и заверил, что уже выполняет свои обязанности. В пресс-службе ГФС журналистам 24 канала такую ​​информацию опровергли – Насиров не появляется на рабочем месте.

      Ведь Кабмин обжаловал решение суда о его восстановлении. Если Апелляционный суд подтвердит возобновление главного фискала страны, то прокуроры будут ходатайствовать об отстранении его от должности.

      Ранее суд восстановил в должности и уволенного председателя ГСЧС Сергея Бочковского. В 2015 году его феерически на заседании правительства в прямом эфире уволили и надели наручники за организацию коррупционных схем закупки топлива с убытками государству на шесть миллионов гривен.

      Сергій Бочковський
      Сергея Бочковского арестовали во время заседания правительства

      Но через три года суд восстановил его в должности и обязал выплатить компенсацию. Основание – Кабмин нарушил процедуру увольнения. Несколько раз Бочковский пытался попасть на рабочее место, но его не пустили. А правительство так и не проголосовало за его возвращение.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины НАБУ Артем Сытник Кабинет Министров Украины Сергей Бочковский Государственная фискальная служба Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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