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      Чи вдасться Роману Насірову знову очолити Державну фіскальну службу

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      Вже понад рік екс-очільнику ДФС Роману Насірову, якого підозрюють у незаконному збагаченні, зачитують обвинувальний акт. Поки що оголосили лише половину, а залишилося майже стільки ж. А все тому, що Насіров захотів почути усі 774 сторінки.

      Проте таке обвинувачення не завадило чиновнику поновитися на посаді, відповідне рішення окружний адміністративний суд Києва виніс 11 грудня 2018 року.

      Читайте також: Кому не було вигідно звільняти Насірова з посади голови ДФС: думки експертів

      Слідчі вважають, що Насіров у змові з нардепом-утікачем Олександром Онищенком завдав державі збитків на суму у розмірі два мільярди гривень. А ще колишній фіскал виявився підданим Великої Британії, що підтвердили у посольстві країни. Через це Кабмін й звільнив Насірова з посади.

      Та екс-очільник ДФС не погодився і через суд відновився на посаді. Крім цього, Насірову мають виплатити компенсацію у розмірі 184 тисячі гривень.

      Наші партнери британські не розуміють, чому вони заявляють про те, що мають дані, надають копії та номер паспорту, а суд все одно пише, що це не відповідає дійсності,
      – прокоментував директор НАБУ Артем Ситник.

      Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк запевнив, що Насіров постійно саботував реформу ДФС. Саме тому екс-міністр призначив службове розслідування й передав матеріали до НАБУ. А коли отримав докази наявності у Насірова подвійного громадянства, одразу підготував подання на його звільнення.

      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк

      Як тільки Насіров отримав рішення суду, одразу сам собі підписав наказ про поновлення та запевнив, що вже виконує свої обов'язки. У прес-службі ДФС журналістам 24 каналу таку інформацію спростували – Насіров не з'являється на робочому місці.

      Адже кабмін оскаржив рішення суду про його поновлення. Якщо Апеляційний суд підтвердить поновлення головного фіскала країни, то прокурори клопотатимуть про відсторонення його від посади. 

      Раніше суд поновив на посаді й звільненого голову ДСНС Сергія Бочковського. У 2015 році його феєрично на засіданні уряду у прямому ефірі звільнили й надягли кайданки через організацію корупційних схем закупівлі палива зі збитками державі на шість мільйонів гривень.

      Сергій Бочковський
      Сергія Бочковського заарештували під час засідання уряду

      Та через три роки суд поновив його на посаді й зобов'язав виплатити компенсацію. Підстава – кабмін порушив процедуру звільнення. Декілька разів Бочковський намагався потрапити на робоче місце, але його не пустили. А уряд так і не проголосував за його повернення. 

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Роман Насіров Державна фіскальна служба Сергій Бочковський Кабінет Міністрів України Артем Ситник НАБУ
      Джерело: 24 канал
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