Удастся ли Украине избежать коррупции в новом Министерстве ветеранов

Уже вскоре должно заработать новое Министерство по делам ветеранов. Ведомство будет решать проблемы не только участников российско-украинской войны, но и всех ветеранов военной службы и силовых структур.

До сих пор услуги им оказывали более 20 отечественных ведомств, которые ежегодно делили между собой несколько миллиардов государственных гривен.

Читайте также: Зачем создают министерство ветеранов и кому оно нужно: коротко о главном

Россиянин Никита Макеев воевал за Украину на Донбассе в составе добровольческого батальона "Азов". Говорит, на войну его привело обостренное чувство справедливости, хотя относительно себя его не чувствует.

По украинскому законодательству он, иностранец, держал в руках оружие незаконно. Сейчас не может оформить ни статус участника боевых действий, ни украинское гражданство. Как и тысячи украинских военных, он – за создание профильного Министерства, которое будет заниматься проблемами ветеранов. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла еще в конце февраля, за образец взяли американскую модель.

Мы возьмем передовой опыт от них и систематизируем процесс. Мы грамотно подойдем к вопросу, так еще ни одно Министерство не создавалось,

– прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков.

Медицинское обслуживание, трудоустройство, пенсионное обеспечение, социальная защита ветеранов – всеми этими вопросами будет заниматься профильное министерство. Его услугами будут пользоваться люди с инвалидностью, участники боевых действий, члены семей погибших, ветераны военной службы и других силовых структур. Категорий много, но пока что в государстве не могут даже посчитать, сколько у нас ветеранов.

Петр Порошенко поддержал идею создания Министерства ветеранов

Пока что в отношении будущего Министерства и потенциальных получателей его услуг больше вопросов, чем ответов.

Есть такие, кто полгода не вылезает из нулей, то есть был под обстрелами, рисковал жизнью, терял собратьев, а есть такие, кто просто стоял на внешнем блокпосте. Нам это как-то нужно учесть, но наше законодательство не предусматривает законную силу, то есть мы не можем поменять подходы, пересмотреть статус,

– сказал заместитель председателя Государственной службы по делам ветеранов войны Вячеслав Марченко.

По законодательству, сначала Верховная Рада должна избрать руководителя ведомства, затем зарегистрирует министерство и спланирует бюджет. Подать кандидатуру должны до 5-го июня, а сама структура скорее всего заработает с 1 января.

Министерство еще не создали, а в эффективности его работы уже сомневаются. Не очень верит в чистоту намерений чиновников и Никита Макеев.

Насколько мне известно, если до конца этого года не запустится министерство ветеранов, как база, то средства иностранцев на его запуск не будут выделяться,

– ответил россиянин, который воевал за Украину на Донбассе Никита Макеев.

Сейчас главное – это дождаться фамилий тех, кого лоббировать в кресло "министра ветеранов", а дальше – как реализовывать американскую мечту в украинских реалиях.