15:29
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Удастся ли Украине избежать коррупции в новом Министерстве ветеранов

40 Читати новину українською

Уже вскоре должно заработать новое Министерство по делам ветеранов. Ведомство будет решать проблемы не только участников российско-украинской войны, но и всех ветеранов военной службы и силовых структур.

До сих пор услуги им оказывали более 20 отечественных ведомств, которые ежегодно делили между собой несколько миллиардов государственных гривен.

Читайте также: Зачем создают министерство ветеранов и кому оно нужно: коротко о главном

Россиянин Никита Макеев воевал за Украину на Донбассе в составе добровольческого батальона "Азов". Говорит, на войну его привело обостренное чувство справедливости, хотя относительно себя его не чувствует.

По украинскому законодательству он, иностранец, держал в руках оружие незаконно. Сейчас не может оформить ни статус участника боевых действий, ни украинское гражданство. Как и тысячи украинских военных, он – за создание профильного Министерства, которое будет заниматься проблемами ветеранов. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла еще в конце февраля, за образец взяли американскую модель.

Мы возьмем передовой опыт от них и систематизируем процесс. Мы грамотно подойдем к вопросу, так еще ни одно Министерство не создавалось,
– прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков.

Медицинское обслуживание, трудоустройство, пенсионное обеспечение, социальная защита ветеранов – всеми этими вопросами будет заниматься профильное министерство. Его услугами будут пользоваться люди с инвалидностью, участники боевых действий, члены семей погибших, ветераны военной службы и других силовых структур. Категорий много, но пока что в государстве не могут даже посчитать, сколько у нас ветеранов.

Петро Порошенко підтримав ідею створення міністерства ветеранів

Петр Порошенко поддержал идею создания Министерства ветеранов

Пока что в отношении будущего Министерства и потенциальных получателей его услуг больше вопросов, чем ответов.

Есть такие, кто полгода не вылезает из нулей, то есть был под обстрелами, рисковал жизнью, терял собратьев, а есть такие, кто просто стоял на внешнем блокпосте. Нам это как-то нужно учесть, но наше законодательство не предусматривает законную силу, то есть мы не можем поменять подходы, пересмотреть статус,
– сказал заместитель председателя Государственной службы по делам ветеранов войны Вячеслав Марченко.

По законодательству, сначала Верховная Рада должна избрать руководителя ведомства, затем зарегистрирует министерство и спланирует бюджет. Подать кандидатуру должны до 5-го июня, а сама структура скорее всего заработает с 1 января.

Министерство еще не создали, а в эффективности его работы уже сомневаются. Не очень верит в чистоту намерений чиновников и Никита Макеев.

Насколько мне известно, если до конца этого года не запустится министерство ветеранов, как база, то средства иностранцев на его запуск не будут выделяться,
– ответил россиянин, который воевал за Украину на Донбассе Никита Макеев.

Сейчас главное – это дождаться фамилий тех, кого лоббировать в кресло "министра ветеранов", а дальше – как реализовывать американскую мечту в украинских реалиях.

Автор: Марина Молька
Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 537
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 828
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1142
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1895
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук