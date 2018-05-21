Чи вдасться Україні уникнути корупції в новому Міністерстві ветеранів

Уже незабаром має запрацювати нове Міністерство у справах ветеранів. Відомство вирішуватиме проблеми не лише учасників російсько-української війни, а й усіх ветеранів військової служби та силових структур.

Досі послуги їм надавали понад 20 вітчизняних відомств, які щороку ділили між собою кілька мільярдів державних гривень.

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Росіянин Микита Макеєв воював за Україну на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Азов". Каже, на війну його привело загострене відчуття справедливості, хоча щодо себе її не відчуває.

За українським законодавством він, іноземець, тримав у руках зброю незаконно. Нині не може оформити ні статус учасника бойових дій, ні українське громадянство. Як і тисячі українських військових, він – за створення профільного Міністерства, яке опікуватиметься проблемами ветеранів. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла ще наприкінці лютого, за зразок взяли американську модель.

Ми візьмемо передовий досвід від них і систематизуємо процес. Ми грамотно підійдемо до питання, так ще жодне Міністерство не створювалося,

– прокоментував голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів Олександр Третяков.

Медичне обслуговування, працевлаштування, пенсійне забезпечення, соціальний захист ветеранів – усіма цими питаннями займатиметься профільне Міністерство. Його послугами користуватимуться люди з інвалідністю, учасники бойових дій, члени родин загиблих, ветерани військової служби та інших силових структур. Категорій багато, та поки що в державі не можуть навіть порахувати, скільки в нас ветеранів.



Петро Порошенко підтримав ідею створення Міністерства ветеранів

Поки що стосовно майбутнього Міністерства і потенційних отримувачів його послуг більше запитань, ніж відповідей.

Є такі, хто півроку не вилазить з нулів, тобто був під обстрілами, ризикував життям, втрачав побратимів, а є такі, хто просто стояв на зовнішньому блокпості. Нам це якось потрібно врахувати, але наше законодавство не передбачає законної сили, тобто ми не можемо поміняти підходи, переглянути статус,

– сказав заступник голови Державної служби у справах ветеранів війни В’ячеслав Марченко.

За законодавством, спочатку Верховна Рада повинна обрати керівника відомства, який потім зареєструє міністерство і спланує бюджет. Подати кандидатуру мають до 5-го червня, а сама структура скоріш за все запрацює з 1-го січня

Міністерство ще не створили, а в ефективності його роботи вже сумніваються. Не дуже вірить у чистоту намірів чиновників і Микита Макеєв.

Наскільки мені відомо, якщо до кінця цього року не запуститься міністерство ветеранів, як база, то кошти іноземців на його запуск не будуть виділятися,

– відповів росіянин, воював за Україну на Донбасі Микита Макеєв.

Нині головне – це дочекатися прізвищ тих, кого лобіюватимуть у крісло "міністра ветеранів", а далі – як реалізуватимуть американську мрію в українських реаліях.