Удержим Чернигов – закроем врагу доступ в Киев, – эксперт

Сопротивление Чернигова сдерживает оккупантов от продвижения на Киев, поэтому нужно усиливать город войсками и техникой. Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Мэр Чернигова Атрошенко в одном из последних видео заявил, что город готовят к обороне, укрепляют, снабжают защитников всем необходимым. Он заверил, что город не сдадут. Но российская армия накапливает силы вокруг Чернигова, пока город обстреливают. Фактически город сейчас сдерживает оккупантов и не дает продвинуться в Киев, чтобы оцепить столицу", – написал Голобуцкий.

Важно Стоят 2 общевойсковые армии: Россия пробует установить контроль над Черниговом

Эксперт считает, что присутствие нашей армии в Чернигове нужно увеличить.

Поэтому самым логичным со стороны главнокомандующего Вооруженными силами Залужного будет обеспечение Чернигова в кратчайшие сроки войсками и вооружением. Удержим Чернигов – закроем врагу доступ в Киев,

– подытожил Голобуцкий.

Напомним, ранее мэр города Атрошенко заявил, что, защищая Чернигов, защищают и Киев.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!