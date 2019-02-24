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      Удивительная история спасения: как львовянин выжил после ранения на Майдане

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      Львовянин Василий Галамай уже пятый год подряд празднует свой второй день рождения. 20 февраля снайпер на Институтской ранил его, однако врачам удалось спасти Василию жизнь. Журналисты 24 канала услышали удивительную историю спасения из первых уст.

      Василий Галамай поехал на Майдан в разгар самых горячих боев, во время наступления митингующих он шел одним из первых.

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      Однако в момент, когда майдановцы должны были сделать коридор для эвакуации, прогремел выстрел. Пуля снайпера калибра 7,62 серьезно ранила львовянина. Разбив таз, она застряла в ноге.

      Первая мысль была "что-то взорвалось под ногами, а есть ли вообще ноги?". Затем раненые ребята, которых я вообще не знал до того момента, рискуя своей жизнью, оттащили меня за щиты. Тогда уже подбежал врач,
      – вспомнил участник Революции достоинства Василий Галамай.

      Момент поранення вдалося зафільмувати на камеру
      Момент ранения удалось заснять на камеру

      Василий пережил тяжелые операции, длительную реабилитацию и заново учился ходить.

      На первом рентгене было видно, что даже штаны не смогли снять. Однако хорошо видно шар, который просто застряла в моей ноге,
      – сказал Галамай.

      К слову, Василий Галамай – мировая звезда. На Майдане он попал в объектив французского фотографа. А потом, его фото попало на обложку итальянского журнала. Однако Василий заметил, что даже не узнал себя на фото. Но друзья убеждали, что копченое в саже лицо действительно его.

      Василь Галамай на обкладинці італійського журналу
      Василий Галамай на обложке итальянского журнала

      Сейчас участник Революции достоинства занимается помощью и консолидацией раненых во время Евромайдана. Он работает в отделе соцзащиты своего района. В конце он отметил, что не имеет права сдаваться, ведь защищает самое главное – свою семью.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евромайдан Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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