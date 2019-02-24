Дивовижна історія порятунку: як львів'янин вижив після поранення на Майдані

Львів'янин Василь Галамай вже п'ятий рік поспіль святкує свій другий день народження. 20 лютого снайпер на Інститутській поранив його, проте лікарям вдалося врятувати Василю життя. Журналісти 24 каналу почули дивовижну історію порятунку з перших вуст.

Василь Галамай поїхав на Майдан у розпал найгарячіших боїв, під час наступу мітингувальників він йшов один з перших.

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Проте в момент, коли майданівці мали зробити коридор для евакуації, прогримів вистріл. Куля снайпера калібру 7,62 серйозно поранила львів'янина. Розтрощивши таз, вона застрягла у нозі.

Перша думка була "щось вибухнуло під ногами, а чи взагалі є ноги?". Потім поранені хлопці, яких я взагалі не знав до того моменту, ризикуючи своїм життям, відтягнули мене за щити. Тоді вже підбіг лікар,

– згадав учасник Революції гідності Василь Галамай.



Момент поранення вдалося зафільмувати на камеру

Василь пережив важкі операції, тривалу реабілітацію та наново вчився ходити.

На найпершому рентгені було видно, що навіть штани не змогли стягнути. Проте добре видно кулю, яка просто застрягла в моїй нозі,

– сказав Галамай.

До слова, Василь Галамай – світова зірка. На Майдані він потрапив в об'єктив французького фотографа. А згодом, його фото потрапило на обкладинку італійського журналу. Проте Василь зауважив, що навіть не впізнав себе на фото. Але друзі переконували, що копчене в сажі обличчя дійсно його.



Василь Галамай на обкладинці італійського журналу

Наразі учасник Революції гідності займається допомогою та консолідацією поранених під час Євромайдану. Він працює у відділі соцзахисту свого району. Наприкінці він зазначив, що не має права здаватись, адже захищає найголовніше – свою сім'ю.