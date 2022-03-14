Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Известно, что командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады полковника Сергея Порохню ликвидировали 14 марта.

Позже скриншот появился на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Там его превратили в мэм.

Отметим, что 12-я отдельная гвардейская инженерная бригада приписана к Центральному военному округу России и базируется в Башкортостане на южном Урале. Задачами таких бригад являются:

создание понтонных переправ,

минирование,

сооружение фортификаций.