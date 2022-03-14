Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
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Відомо, що командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сергія Порохню – ліквідували 14 березня.
Пізніше скриншот з'явився на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України. Там його перетворили на мем.
Зазначимо, 12-та окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу Росії та базується у Башкортостані на південному Уралі. Задачами таких бригад є:
- створення понтонних переправ,
- мінування,
- спорудження фортифікацій.
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