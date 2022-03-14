Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Відомо, що командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сергія Порохню – ліквідували 14 березня.

Пізніше скриншот з'явився на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України. Там його перетворили на мем.

Зазначимо, 12-та окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу Росії та базується у Башкортостані на південному Уралі. Задачами таких бригад є:

створення понтонних переправ,

мінування,

спорудження фортифікацій.

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