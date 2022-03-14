Однак, за їхніми даними, під час відбиття наступальних дій, українські війська відібрали у ворога значну кількість техніки. Щобільше, окупанти зазнали втрат особового складу.
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Втрати окупанта на донецькому напрямку
Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ворог втратив:
- до 100 осіб особового складу,
- 2 танки,
- 3 БМП
- 1 БТР.
Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.
Раніше у ЗСУ розповіли про 10 збитих російських літаків за добу: