Однак, за їхніми даними, під час відбиття наступальних дій, українські війська відібрали у ворога значну кількість техніки. Щобільше, окупанти зазнали втрат особового складу.

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Втрати окупанта на донецькому напрямку

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ворог втратив:

до 100 осіб особового складу,

2 танки,

3 БМП

1 БТР.

Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.

Раніше у ЗСУ розповіли про 10 збитих російських літаків за добу​: