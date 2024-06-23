Это пункт пропуска Колотиловка – Покровка. Об этом 24 Каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отметив, что сейчас это единственный официальный пункт пропуска на всей российско-украинской границе.

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Как выехать из оккупации

Кроме того, есть путь через Беларусь. Говорится о пункте пропуска Мокраны – Доманово. Также можно выехать через Грузию, через временно оккупированный украинский Крым. Люди могут воспользоваться другими путями, но они все идут через территорию России.

Важно понимать, что там, к сожалению, Украина не может помочь, поскольку международные организации почти не работают там. Есть только маленькие волонтерские группы, которые помогают людям купить билеты или помогают маломобильным людям. Со своей стороны наше государство сотрудничает с ними, помогает с финансированием.

Мы понимаем, насколько это важный процесс. Но люди делают все, чтобы самостоятельно выбраться. Когда уже пересекают границу с Украиной, здесь их ждем мы. Их ждет Сумская ОВА, хаб, теплая еда, медикаменты, соответствующие документы. Первая выплата на перроне в Киеве или во Львове, или в Полтаве, или в Харькове,

– сообщила Верещук.

Также Украина оказывает денежную поддержку людям, которые выехали с временно оккупированных территорий и бесплатный билет в ту часть Украины, которую они для себя выбрали.

Напомним, что российские захватчики обстреляли социальный автобус на Сумщине. Там находилось 20 пассажиров, их эвакуировали. Три женщины получили ранения.