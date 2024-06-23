Це пункт пропуску Колотилівка – Покровка. Про це 24 Каналу сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, зауваживши, що наразі це єдиний офіційний пункт пропуску на всьому російсько-українському кордоні.

Варте уваги Люди досі живуть надією, – волонтерка з Канади про евакуацію та допомогу цивільним на Сході

Як виїхати з окупації

Крім того, є шлях через Білорусь. Мовиться про пункт пропуску Мокрани – Доманове. Також можна виїхати через Грузію, через тимчасово окупований український Крим. Люди можуть скористатися іншими шляхами, але вони усі йдуть через територію Росії.

Важливо розуміти, що там, на жаль, Україна не може допомогти, оскільки міжнародні організації майже не працюють там. Є лише маленькі волонтерські групи, які допомагають людям купити квитки або допомагають маломобільним людям. Зі свого боку наша держава співпрацює з ними, допомагає з фінансуванням.

Ми розуміємо, наскільки це важливий процес. Але люди роблять усе, щоб самотужки вибратися. Коли ж вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо ми. Їх чекає Сумська ОВА, хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата на пероні у Києві чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові,

– повідомила Верещук.

Також Україна надає грошову підтримку людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій та безоплатний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли соціальний автобус на Сумщині. Там перебувало 20 пасажирів, їх евакуювали. Три жінки зазнали поранень.