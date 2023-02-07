Дело в том, что у каждой церкви есть свои прихожане, и скорость принятия тех или иных решений зависит от того, на сколько они готовы принять перемены. Об этом 24 Канала сказала религиоведа, доктор философских наук Людмила Филиппович.

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"Греко-католики оказались более готовыми к этой идее. Хотя решение о том, что разрешено праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января ПЦУ приняла на своем Синоде еще в декабре 2022 года. Часть приходов перешла на новоюлианский календарь, а часть осталась в пределах грегорианского календаря", – отметила религиовед.

Закономерности религиозного развития

Как отмечает специалист, такие вещи нужно готовить, работать с людьми, объяснять им, почему так происходит. Реформы должны восприниматься не политическим решением, а необходимостью унифицировать временное пространство, где сегодня живут все европейцы.

"Это действительно выглядело дико, что твои родственники в Испании, Германии, Франции, Британии или даже Польше празднуют 25-го, а ты болтаешься в хвосте истории. Теперь мы будем поздравлять всех в один день с одним и тем же праздником", – отмечает Филиппович.

Реформы охватывают не только Рождество и Пасху, а также изменение дат других религиозных праздников. К примеру, Николая теперь будут отмечать 6 декабря. Сдвинется и Покров – с 14 октября на 1 октября.

Я не думаю, что это будет колоссальная проблема для общества. Мы давно не празднуем День Октябрьской революции, День комсомола или 23 февраля. Это такие вещи, которые человеку принять очень просто,

– уверяет Филиппович.

Впрочем, Греко-католическая церковь изменила не все. Эта реформа не касается переходных праздников. "То, что привязано к Пасхе, остается так, как и было раньше", – акцентирует религиовед. Например, продолжает она, Вознесения мы празднуем на 40-й день после Пасхи – в этом году он приходится на 16 апреля, добавляем 40 дней и будет этот праздник. Троицу же отмечают на 50 день после воскресения Иисуса Христа.

Обе церкви будут делать это в мягкой форме, смотреть на настроения людей. Но и людям нужно не мешать церкви принимать правильные решения. Это касается не только политического аспекта – отсоединиться от России, но и чисто физиологических вопросов.

– подчеркивает Филиппович.

Мы все говорим о межхристианском диалоге, подчеркивает она, поэтому следует проявить христианское единство. Таким образом, мы покажем, что христианская церковь едина не только в вере в Иисуса Христа, но и в обрядной сфере и определенных культовых вещах. Филиппович считает, что это укрепит взаимоотношения между православными и католиками.

"Протестанты давно перешли на новоюлианский или грегорианский календарь, и нет никаких недоразумений. Все идет своим чередом, это закономерности религиозного развития. К этому нужно относиться как к процессам, нередко от нас не зависят", – подытожила религиовед.

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