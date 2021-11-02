Уголовная ответственность или штраф: каким будет наказание за подделку COVID-сертификатов

2 ноября 2021 , 18:13
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Источник:

Верховная Рада

Парламентарии 2 ноября поддержали в первом чтении законопроект №6084. В нем предлагается наказывать за подделку COVID-сертификате.

За документ проголосовали 282 нардепа. Законопроєктом хотят внести изменения в Уголовный кодекс Украины и установить ответственность за подделку документов о проведении прививок.

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Автор: Альона Захарова