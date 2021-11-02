Уголовная ответственность или штраф: каким будет наказание за подделку COVID-сертификатов
2 ноября 2021 , 18:13Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Парламентарии 2 ноября поддержали в первом чтении законопроект №6084. В нем предлагается наказывать за подделку COVID-сертификате.
За документ проголосовали 282 нардепа. Законопроєктом хотят внести изменения в Уголовный кодекс Украины и установить ответственность за подделку документов о проведении прививок.
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