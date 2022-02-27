Венгрия не будет поставлять оружие Украине, — премьер Орбан

27 февраля 2022 , 19:20
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Источник:

Portfolio.hu

Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Говорят, что хотят остаться в стороне от войны, несмотря на то, что в соседней стране гибнут мирные люди.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Хотя ранее политик осуждал нападение России.

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Орбан сказал, что Венгрия обязана помогать украинским беженцам. Пакет санкций ЕС, по его словам, не влияет и не повлияет на энергетическую безопасность Венгрии.

Автор: Ольга Музика