Венгрия не будет поставлять оружие Украине, — премьер Орбан
27 февраля 2022 , 19:20Читати новину українською
Источник:Portfolio.hu
Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Говорят, что хотят остаться в стороне от войны, несмотря на то, что в соседней стране гибнут мирные люди.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Хотя ранее политик осуждал нападение России.
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Орбан сказал, что Венгрия обязана помогать украинским беженцам. Пакет санкций ЕС, по его словам, не влияет и не повлияет на энергетическую безопасность Венгрии.