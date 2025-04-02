2 апреля, 17:04
Угроза баллистики из Крыма: воздушная тревога добралась до Винницкой области
В среду, около 17:00 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь шла об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые телеграмм-каналы писали о пусках из временно оккупированного Крыма.
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Что известно об опасности
Затем, в 17:03, появилась информация о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога. Вскоре в городе прогремел взрыв.
По неподтвержденным данным мониторов, Россия могла атаковать Днепропетровскую область ракетой "Искандер-М".