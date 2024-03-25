Это уже вторая воздушная тревога за день связана с баллистикой. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о движении ракеты на Кировоградскую область.
Воздушные силы отметили, что российская ракета летит на Полтаву.
Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Кировоградскую область, с курсом на Кременчуг.
Корреспондентка 24 Канала сообщила, что в Одессе прогремели мощные взрывы.
Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Одессу.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги!