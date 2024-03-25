Это уже вторая воздушная тревога за день связана с баллистикой. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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17:40, 25 марта Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о движении ракеты на Кировоградскую область.

17:32, 25 марта Воздушные силы отметили, что российская ракета летит на Полтаву.

17:31, 25 марта Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Кировоградскую область, с курсом на Кременчуг.

17:27, 25 марта Корреспондентка 24 Канала сообщила, что в Одессе прогремели мощные взрывы.

17:26, 25 марта Воздушные силы предупредили о движении ракеты на Одессу.