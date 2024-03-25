Це вже друга повітряна тривога за день пов'язана з балістикою. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми В Одесі чули потужний вибух

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

17:40, 25 березня Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Кіровоградську область.

17:32, 25 березня Повітряні сили зазначили, що російська ракета летить на Полтаву.

17:31, 25 березня Повітряні сили попередили про рух ракети на Кіровоградщину, з курсом на Кременчук.

17:27, 25 березня Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи.

17:26, 25 березня Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу.