Це вже друга повітряна тривога за день пов'язана з балістикою. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми В Одесі чули потужний вибух
Що відомо про повітряну тривогу
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Кіровоградську область.
Повітряні сили зазначили, що російська ракета летить на Полтаву.
Повітряні сили попередили про рух ракети на Кіровоградщину, з курсом на Кременчук.
Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи.
Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!