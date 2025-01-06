Причиной тревоги стала угроза применения баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.
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В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистики.
В части областей объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Где в Украине объявлена воздушная тревога
В Воздушных Силах снова сообщают об угрозе баллистики с юго-запада.
На Харьковщине объявили отбой воздушной тревоги.
В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
На Киевщине и других областях объявили отбой воздушной тревоги.
Где в Украине объявлена воздушная тревога
Скоростная цель на Харьковщине больше не фиксируется.
Скоростная цель на Харьковщине.
БПЛА западнее Полтавы, курс – юго-западный.