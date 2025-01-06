Причиной тревоги стала угроза применения баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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10:15, 6 января В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистики.

10:13, 6 января В части областей объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

10:12, 6 января Где в Украине объявлена воздушная тревога код

10:08, 6 января В Воздушных Силах снова сообщают об угрозе баллистики с юго-запада.

09:47, 6 января На Харьковщине объявили отбой воздушной тревоги.

09:42, 6 января В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

09:40, 6 января На Киевщине и других областях объявили отбой воздушной тревоги.

09:40, 6 января Где в Украине объявлена воздушная тревога код

09:39, 6 января Скоростная цель на Харьковщине больше не фиксируется.

09:37, 6 января Скоростная цель на Харьковщине.