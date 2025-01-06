Причиною тривоги стала загроза застосування балістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати до укриття.
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09:47, 6 січня
На Харківщині оголосили відбій повітряної тривоги.
09:42, 6 січня
У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
09:40, 6 січня
На Київщині та інших областях оголосили відбій повітряної тривоги.
09:40, 6 січня
Де в Україні оголошено повітряну тривогу
09:39, 6 січня
Швидкісна ціль на Харківщині більше не фіксується.
09:37, 6 січня
Швидкісна ціль на Харківщині.
09:32, 6 січня
БпЛА західніше Полтави, курс – південно-західний.