Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови ОВА Миколу Калашника.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку "Шахедами" на Київщину 6 січня

Посадовець зауважив, що повітряна тривога через російську атаку тривала майже 5 годин. Працювали сили ППО.

Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– наголосив Микола Калашник.

Водночас зазначив, що внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджені 2 приватні будинки й автомобіль. Однак, пошкодження будівель незначні.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київщину / Фото поліції

Окрім того, уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Втім, рух поїздів цією дільницею вже відновлено.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки агресора.