Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

Смотрите также Ночью Россия снова атаковала Украину "Шахедами": сколько БПЛА было запущено и сбито

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Воздушная тревога 13.05.2025

В 11:31 Воздушные силы предупредили об угрозе применения Россией баллистического вооружения с юга. Тревогу объявили в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Мониторинговые сообщества писали о вероятном пуске ракет "Искандер" или из С-300 / С-400.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

По состоянию на 11:50 официальных сообщений о вражеских пусках ракет не было. Уже в 11:53 начались отбои тревоги.

В 11:55 Воздушные силы написали об отбое угрозы применения баллистического вооружения.