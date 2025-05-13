Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
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Воздушная тревога 13.05.2025
В 11:31 Воздушные силы предупредили об угрозе применения Россией баллистического вооружения с юга. Тревогу объявили в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
Мониторинговые сообщества писали о вероятном пуске ракет "Искандер" или из С-300 / С-400.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
По состоянию на 11:50 официальных сообщений о вражеских пусках ракет не было. Уже в 11:53 начались отбои тревоги.
В 11:55 Воздушные силы написали об отбое угрозы применения баллистического вооружения.