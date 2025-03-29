Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона. Он оценил угрозу вышеупомянутых ракетоносителей.

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Есть ли угроза из-за ракетоносителей

Представитель отметил, что угроза ракетного обстрела со стороны России сохраняется всегда, а вывод ракетоносителей в Черное море не является чем-то новым.

В акватории Черного моря находится сейчас 2 подводные лодки. Каждая из них может иметь по 4 "Калибры" на борту, но в принципе сказать, что происходит что-то новое или необычное пока я не могу. То есть в принципе ситуация остается стабильной,

– пояснил он.

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В то же время в Азовском море, по его словам, российские корабли отсутствуют. Отдельно Дмитрий Плетенчук отметил, что вражеские лодки могут находиться в водах долго.

"Автономность позволяет находиться им в принципе неделями. Вопрос в том, что они периодически меняют друг друга, и основные задачи, которые они выполняют, это скорее всего охрана пункта базирования", – резюмировал спикер.