Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в етері телемарафону. Він оцінив загрозу вищезгаданих ракетоносіїв.

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Чи є загроза через ракетоносії

Речник зауважив, що загроза ракетного обстрілу з боку Росії зберігається завжди, а виведення ракетоносіїв у Чорне море не є чимось новим.

В акваторії Чорного моря перебуває зараз 2 підводних човни. Кожен з них може мати по 4 "Калібри" на борту, але впринципі сказати, що відбувається щось нове або незвичайне наразі я не можу. Тобто впринципі ситуація залишається стабільною,

– пояснив він.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Водночас в Азовському морі, за його словами, російські кораблі відсутні. Окремо Дмитро Плетенчук зазначив, що ворожі човни можуть перебувати у водах довго.

"Автономність дозволяє перебувати їм впринципі тижнями. Питання в тому, що вони періодично міняють один одного, і основні завдання, які вони виконують, це найімовірніше охорона пункту базувань", – резюмував речник.