Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Борис Джонсон – дальновидный политик, а потому поддерживает Украину, чтобы через 10 – 20 не было угрозы для Великой Британии.

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Почему Джонсон решил поддержать Украину

Николай Давидюк убежден, что Владимир Путин действительно мог угрожать Борису Джонсону и от экс-премьера Великой Британии стоит еще ждать интересных новостей.

Политолог уверен, что помощь Украине основывалась не только на страхе перед российскими ракетами, но и в искренней любви к Украине. По мнению Давидюка, Борис Джонсон понимает, что Украина – это место силы и разного рода возможностей.

"Его любовь заключалась не только в страхе получить ракеты, его любовь к Украине заключалась и в сущности самой любви к Украине, потому что он видит, что это – место силы. Это место, с одной стороны, политических возможностей, это место военных возможностей, ну и это место, где решается судьба мира", – сказал политолог.

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По мнению политолога, Джонсон глубоко понимал ситуацию в Украине и боялся российской угрозы спустя 10-20 лет. Давидюк также отметил, что стратегическое партнерство Украины и Великой Британии базируется на поддержке восточноевропейского фланга, чтобы противостоять нарастающей потенциальной угрозе.

"Я более чем уверен, что Джонсон видит, что это последние конвульсии России и здесь нужно погасить тот военный потенциал, который был создан в Советском Союзе и как раз его уничтожить, зачистить и довести до нулевой угрозы", – сказал Николай Давидюк.

По словам политолога, если бы Россия действительно решилась запустить ракеты на Великою Британию, то война против Украины могла бы и не начаться, потому что тогда Британская ПВО сбила бы эти ракеты в Европе, а к Путину прилетел бы ответ, уничтожив его. В таком случае, Великоя Британия победила бы, не допустив войны на своей территории, и положила бы конец Путину и его режиму.

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