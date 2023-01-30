Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Борис Джонсон – далекоглядний політик, а тому підтримує Україну, щоб через 10 – 20 не було загрози для Великої Британії.

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Чому Джонсон вирішив підтримати Україну

Микола Давидюк переконаний, що Владімір Путін дійсно міг погрожувати Борису Джонсону й від експрем'єра Великої Британії згодом варто буде ще очікувати цікавих новин.

Політолог впевнений, що допомога Україні ґрунтувалась не тільки в страху перед російськими ракетами, а й в щирій любові до України. На думку Давидюка, Борис Джонсон розуміє, що Україна – це місце сили та різного роду можливостей.

"Його любов полягала не тільки в страху отримати ракети, його любов до України полягала й в суті самої любові до України, тому що він бачить, що це – місце сили. Це місце, з однієї сторони, політичних можливостей, це місце військових можливостей, ну і це місце, де вирішується доля світу", – сказав політолог.

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На думку політолога, Джонсон глибоко розумів ситуацію в Україні й боявся російської загрози через 10-20 років. Давидюк також зазначив, що стратегічне партнерство України та Великої Британії базується на підтримці східноєвропейського флангу, щоб протистояти потенційній загрозі що наростає.

"Я більш ніж впевнений, що Джонсон бачить, що це останні конвульсії Росії й тут саме погасити той військовий потенціал, який був створений в Радянському Союзі та якраз його знищити, зачистити й довести до нульової загрози»", – сказав Микола Давидюк.

За словами політолога, якби Росія дійсно наважилась б запустити ракети на Велику Британію, то війна проти України могла б і не розпочатись, бо тоді Британська ППО збила б ці ракети в Європі, а до Путіна прилетіла б відповідь, знищивши його. В такому випадку, Велика Британія перемогла б, не допустивши війни на своїй території, й поклала б край Путіну та його режиму.

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