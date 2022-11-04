Ледники во всем мире, в том числе и на африканском континенте, могут исчезнуть через несколько десятилетий. Ученые составили список локаций, на которых растает лед, в том числе и на самой высокой точке Африки – Килиманджаро.

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Почему ледники тают

Лед на вершинах объектов будет таять вне зависимости от того, будут ли бороться с глобальным потеплением. В список объектов ЮНЕСКО входят 50 локаций, на которых находится 18,6 тысяч ледников. Они все могут исчезнуть.

Это почти 10% ледников Земли, которые размещаются в туристических местах или регионах, священных для местных жителей. Они теряют 58 миллиардов тонн льда каждый год, что эквивалентно общему годовому объему воды из Франции и Испании.

Несмотря на то, что дополнительное таяние в определенной степени уравновешивает другие последствия изменения климата (например, предотвращает высыхание рек на фоне жары), оно быстро достигает критического порога.

Где исчезнут ледники

Гирканские леса (Иран);

Национальный парк Дурмитор (Черногория);

Национальный парк Вирунга (Демократическая Республика Конго);

Живописный и исторический район Хуанлун (Китай);

Йеллоустонский национальный парк (США);

Национальный парк/природный лес Маунт-Кения (Кения);

Пиренеи Мон-Пердю (Франция, Испания);

Национальный парк гор Рувензори (Уганда);

Плато Путорана (Россия);

Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцария);

Национальный парк Наханьи (Канада);

Национальный парк Лоренца (Индонезия);

природная система заповедника Остров Врангеля (Россия);

Национальный парк Килиманджаро (Танзания);

Йосемитский национальный парк (США);

Доломитовые Альпы (Италия);

Девственные леса Коми (Россия).

Как предотвратить проблему

Остальные ледники еще можно спасти, если выбросы парниковых газов резко сократить, а глобальное потепление ограничить на уровне 1,5 градуса, предупредила ЮНЕСКО в своем докладе.

В то же время в мире остается все меньше мест, достаточно холодных для того, чтобы ледники действительно вырастали.

Какой будет зима в Украине: прогнозы синоптиков

Во второй половине ноября в некоторых областях Украины уже будет зимняя погода. Снег наведается во все регионы Украины, просто кое-где его будет совсем немного. В то же время в других областях он будет засыпать улицы толстым белым слоем.

В последний месяц осени сильные снега не прогнозируют. Однако мокрый снег таки выпадет. В Киеве заснежит 13 ноября. Синоптики предупредили, что снегу выпадет изрядно, однако на поверхности земли он не задержится.

Глобальное потепление влияет на множество происходящих в мире процессов. Эксперты часто говорят, что из-за угрозы глобального потепления зима может исчезнуть. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, возможен ли такой сценарий в Украине.

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