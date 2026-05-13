"Лукашенко готовится к войне": с чем связан новый этап подозрительной активности в Беларуси

Вблизи украинской границы в последние дни фиксируют новую волну активности со стороны Беларуси. Речь идет о военных перемещениях, информационных вбросах и возможных провокациях. В ГПСУ не исключают попыток дестабилизации ситуации на северном направлении, а президент Владимир Зеленский уже заявил о "необычной активности" у границы.

Военные и политические эксперты для 24 Канала разобрали, о чем свидетельствует новая волна подозрительной активности Беларуси, есть ли реальные риски эскалации со стороны Минска и к каким возможным провокациям может прибегнуть режим Лукашенко в координации с Россией.

В Беларуси продолжается подготовка

Как сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, с 2022 года Минск системно готовится к возможному военному сценарию. Об этом свидетельствует пятикратное увеличение оборонного бюджета, строительство новых дорог в направлении украинской границы и активное создание военной инфраструктуры.

Латушко отметил, что на полесских болотах прокладывают маршруты, которые не имеют гражданского назначения, а также возводят новые полигоны для размещения дополнительных подразделений.

Напомним, ранее Латушко рассказывал, что Лукашенко изменил не только военную доктрину Беларуси, но и сам механизм принятия решений об участии в войне. Формально право отправлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию – структуре из более тысячи лояльных к режиму чиновников и делегатов.

Так Лукашенко оставил себе пространство для политического маневра: в случае давления со стороны Кремля он сможет или переложить ответственность на "представителей народа", или объяснить Путину, что не способен повлиять на решение собрания. Этот механизм стал для Лукашенко инструментом политического прикрытия, торга и возможности избегать прямой ответственности в зависимости от развития ситуации.

Кроме того, белорусские военные строят так называемую линию Хренина – систему оборонительных укреплений вдоль границы с Украиной и странами НАТО. Сейчас работы продолжаются на Брестском, Сморгонском и Волковыском направлениях.

Все началось в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, тогда же Лукашенко протянул через сфальсифицированный референдум конституционные изменения, которые лишили Беларусь нейтрального статуса. Это было нужно для одного – легализовать поддержку российской агрессии,

– рассказал Латушко.

Позже в стране приняли новую военную доктрину, которая предусматривает возможность "превентивных ударов" по другим государствам и использование армии за пределами страны.

Латушко отметил, что сейчас угроза со стороны Беларуси остается реальной, но не критической. На территории страны пока нет достаточной российской группировки для полноценного наступления на Украину. Однако ситуация может резко измениться в случае переброски регулярных сил России в Беларусь.

С чем связана подозрительная активность?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что последние заявления и действия Александра Лукашенко могут свидетельствовать как о подготовке к возможным угрозам, так и о попытке усилить психологическое давление на Украину.

Обратите внимание! В сети начали распространяться предположения о якобы подготовке Минска к наземной операции против Украины. Толчком стало совещание 11 мая по вооружению белорусской армии, во время которого диктатор говорил о готовности войск к войне и необходимости учитывать театр военных действий на территории Беларуси. Впрочем, в Центре противодействия дезинформации отметили: слова Лукашенко вырвали из контекста, никаких заявлений о подготовке наступления на Украину он не делал.

Отдельное беспокойство вызывает информация о подготовке госпиталей в Беларуси. Жмайло напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину одним из главных сигналов подготовки к боевым действиям было именно оперативное развертывание полевых госпиталей. Тогда Украинский центр безопасности и сотрудничества в своих аналитических материалах регулярно обращал внимание на такие признаки.

Впрочем, Жмайло не исключает, что активность Минска может быть частью информационно-психологической операции. Беларусь прекрасно понимает возможности украинской армии и видит, что российское наступление существенно замедлилось.

Вероятнее, Беларусь и в дальнейшем будет делать ставку на нагнетание информационного напряжения, чтобы Украина продолжала удерживать значительные силы на северной границе,

– считает Жмайло.

Но он не исключает усиления диверсионной активности и провокаций вблизи границы. Россия может активизировать работу ДРГ, а сама Беларусь – продолжить развитие военной инфраструктуры и центров управления беспилотниками.

Какова вероятность наступления из Беларуси?

Военный эксперт Владислав Селезнев оценивает угрозу наступления из Беларуси как маловероятную. Последние заявления Лукашенко и активность белорусских военных у украинской границы не свидетельствуют о подготовке Минска к открытию нового фронта против Украины.

Белорусский диктатор говорил прежде всего о готовности собственной армии к возможной защите Беларуси в случае агрессии, а не об участии в войне на стороне России. Впрочем он подтвердил, что Беларусь действительно проводит определенные инфраструктурные приготовления, в частности строит дороги в направлении украинской границы и обустраивает площадки для артиллерии.

Здесь не говорится, что белорусская армия может присоединиться к боевым действиям против Украины на стороне России. Надо четко понимать контекст и не создавать нагнетания, на это нет оснований,

– подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что перед вторжением России в феврале 2022 года Москва несколько месяцев подряд перебрасывала войска в Беларусь под предлогом совместных учений. Именно масштабное накопление российских сил тогда стало одним из главных сигналов подготовки к наступлению. Сейчас подобной концентрации войск нет.

Почему заговорили о подозрительной активности Беларуси?

Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, Беларусь может в любой момент предоставить свою инфраструктуру российским войскам, если Москва решит перебросить силы на ее территорию. Но пока в Беларуси нет российской группировки, способной осуществить повторное наступление на Украину. Демченко отметил, что риск провокаций со стороны Беларуси сохраняется, ведь ее целью может быть дестабилизация ситуации и отвлечение украинских сил.

Также он объяснил, что объект, замеченный 2 мая вблизи границы, был воздушным шаром с ретранслятором, который помогал усиливать сигнал для российских ударных дронов.